Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCVI)

Nothing Phone (3a) Lite: especificaciones completas, precio y fecha de lanzamiento. Nothing vuelve a apostar por el diseño y la experiencia limpia con un modelo más asequible. El nuevo Phone (3a) Lite conserva buena parte del ADN de la marca, pero con un precio más ajustado. En esteartículo te contamos qué ofrece, cuándo llega y cuánto costará.

X870E AORUS MASTER X3D ICE: análisis completo. En este análisis profundizamos en la nueva placa base de gama alta de GIGABYTE, la X870E AORUS MASTER X3D ICE. Con diseño “ICE” de color blanco, soporte para CPUs Ryzen de próxima generación y un VRM muy potente, esta placa está pensada para usuarios exigentes que buscan lo máximo sin compromisos. ¿Vale lo que cuesta? Te lo contamos.

20 juegos de terror con pocos requisitos para disfrutar este Halloween. Este Halloween no necesitas un equipo de última generación para pasar miedo: hemos recopilado veinte títulos de terror que funcionan en PCs modestos y ofrecen una experiencia inquietante sin sacrificar tu presupuesto. Descubre cuáles pueden encajar en tu equipo y preparar el ambiente para la noche más terrorífica del año.

Las ventas de Xbox se desploman un 29 % y el próximo trimestre será peor. Las cifras más recientes de hardware de Xbox no pintan bien: caída de ventas del 29 % en el trimestre y señales de que la tendencia podría intensificarse. En este artículo analizamos qué está pasando, qué lo está provocando y qué podría esperar Microsoft en los próximos meses.

5 ventajas y 3 mitos de cambiar el router de mi operadora por un FRITZ!Box. Cambiar el router que instala tu operador por un modelo FRITZ!Box puede ofrecer mejoras reales en cobertura, funciones avanzadas y control de red, aunque también hay ideas equivocadas que conviene desmontar. En esta pieza analizamos qué esperar y qué creencias deberías revisar antes de tomar la decisión.

IA en navegadores web: qué ofrece cada uno. Los navegadores ya no solo compiten por velocidad o compatibilidad, sino por integrar inteligencia artificial. En este artículo comparamos las funciones de IA que ofrecen los principales navegadores, qué tan útiles son de verdad y cuál podría encajar mejor en tu flujo diario.

NVIDIA GeForce frente a AMD Radeon: la comparativa definitiva. En esta guía exhaustiva repasamos los argumentos clave —rendimiento, eficiencia energética, precio, ecosistema y soporte— que marcan la diferencia entre las familias GeForce y Radeon. Si estás pensando en montar o actualizar un PC y no quieres equivocarte, aquí tienes lo esencial para decidir con criterio.

