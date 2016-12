Root Amazon Fire 7: Guía para exprimir el mejor tablet básico

Root Amazon Fire 7, una guía para exprimir a fondo todas las posibilidades del mejor tablet que por su precio (59 euros en España) ofrece actualmente la industria.

Desde que te anunciamos el nuevo tablet básico de Amazon ya tuve claro que iba a ser un objetivo de compra para los regalitos navideños. Así te lo propusimos en el último especial tablet y como el movimiento se demuestra andando, compré un par de unidades como regalo de reyes.

Un par de meses antes ya había visto en esa gran “cocina” mundial que es xda-developers los primeros escarceos con el rooteo del dispositivo, la instalación de Google Play y otras aplicaciones, así como los primeros desarrollos de ROM alternativas. Era lo último que necesitaba para convencerme que sería una compra perfecta porque en este rango de precios no hay nada mejor.

Eso sí, entendiendo lo que tenemos entre manos, un tablet que no batirá récords de rendimiento, en calidad de imagen, biseles estrechos, grosor o peso, como tampoco en construcción, aunque el acabado mate y la sensación de tablet robusto lo notarás en cuanto lo tengas en las manos. Simplemente un modelo con hardware básico para entrada a la plataforma Android al que su bajo precio convierte en un dispositivo muy atractivo

Especificaciones Amazon Fire 7

Pantalla: IPS 7 pulgadas

Resolución: 1024 x 600 píxeles

Chipset: MediaTek MT8127, quad-core 1,3 GHz

GPU: Mali 450

RAM: 1 GB

Almacenamiento: 8 GB (ampliable con microSD hasta 128 GB)

Cámaras: Frontal VGA – Trasera 2 MP

Conectividad: Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, micro USB, altavoz, micrófono

Batería: 2.980 mAh

Dimensiones: 191 x 115 x 10,6 mm

Peso: 313 gramos

S.O: Fire OS 5

Precio: 59 euros Amazon (Envío gratuito – rápido 1 día para clientes Premium)

Limitaciones y bloqueo de software

Como sabrás, Amazon bloquea en su tablet los servicios de Google apostando por los suyos propios. Realmente, todo en este tablet está destinado a consumo de contenidos Amazon. Incluye publicidad para abaratar el precio y personaliza el dispositivo no solo con una interfaz propia y lanzador, sino -casi- con un ROM sobre Android que en esta caso está actualizado a una renovada Fire OS 5 “Bellini” (Android 5).

No temas, no funciona mal. La publicidad no es para nada invasiva porque se limita a la pantalla de bloqueo, el lanzador y la interfaz de Bellini maneja perfectamente el terminal, de uso claro y muy sencillo. Nada más sacarlo de la caja obtendrás una actualización a Android 5.1 que mejora su funcionamiento.

Si vas a utilizar los servicios de Amazon y no quieres complicarte la vida, actualiza y disfruta porque el dispositivo incluye almacenamiento ilimitado gratis en el Cloud de todo el contenido Amazon y de las fotos tomadas con dispositivos Fire; acceso ilimitado a más de 1 millón de títulos con Kindle Unlimited (gratis durante 30 días) y más de mil juegos gratis en Amazon Underground.

Root Amazon Fire 7 – Google Play

Si no te gusta el enfoque total del tablet al consumo de contenidos de Amazon, si quieres evitar el bloqueo a Google Play, si quieres utilizar otra interfaz u otro lanzador o incuso quieres instalar una ROM alternativa, los trabajos de los desarrolladores independientes nos permiten ampliar enormemente las posibilidades del tablet.

La herramienta más completa para “meterle mano” al tablet, es una fantástica “SuperTool” que en un solo archivo (para uso con sistemas Windows) nos ofrece todo lo que necesitamos:

Instalar drivers ADB y su testeo

Instalar Google Play

Quitar publicidad del tablet

Bloquear-Desbloquear las actualizaciones oficiales vía OTA

Arrancar el tablet en modo Recovery TWRP

Arrancar el tablet en modo Recovery CM

Reemplazar el lanzador oficial por Nova launcher

Rootear Amazon Fire 7 en versiones 5.0.1 o 5.11

El funcionamiento de esta herramienta es muy sencillo aunque conviene tener algún conocimiento previo del desarrollo alternativo en Android y como siempre que realizamos este tipo de actividades, tener en cuenta que lo hacemos bajo nuestra propia responsabilidad y sin cobertura o soporte del fabricante. Si te animas:

Descarga la herramienta Amazon-Fire-5th-Gen-SuperTool.zip

Asegúrate que tienes instalado el entorno ADB y que el tablet se conecta correctamente con el PC.

Si tienes problemas con ello descarga e instala ADB Installer, una herramienta muy sencilla que facilita la instalación y configuración del entorno ADB, el Fastboot y los drivers para Windows.

El resto es lo más sencillo. Ejecuta el Super Tool, elige lo que quieres hacer y la herramienta lo completará.

Puedes seguir esta guía completa en vídeo de todo el proceso.

A destacar que puedes activar determinadas funciones sin tener que rootear, como quitar la publicidad al tablet, instalar Google Play o reemplazar el lanzador oficial por el Nova Launcher, toda una referencia en Android. Recomendable el bloqueo de las actualizaciones vía OTA, algo que puedes revertir cuando lo requieras con la misma herramienta.

ROM alternativa CyanogenMod

El rooteo, la instalación del Nova y de Google Play, es suficiente para una parte de usuarios pero si quieres algo más, nada mejor que instalar una ROM alternativa completa, como CyanogenMod 12.1 para este Amazon Fire 7. Para ello sí necesitamos rootear el terminal e instalar el recovery visto en el capítulo anterior. A partir de ahí la instalación es típica como casi todas las ROM alternativas en Android. Bajo tu propia responsabilidad un paso a paso sería éste:

Realiza copias de seguridad de todos los datos que necesites conservar

Carga la batería del tablet al menos en un 60%

Descarga la ROM cm-12.1-20151116-UNOFFICIAL-ford.zip

Copia el archivo descargado al almacenamiento interno del dispositivo

Reinicia el terminal en modo Recovery. Lo puedes hacer con la herramienta Super Tool o presionando las teclas de arranque y volumen down en el dispositivo.

Una vez dentro del Recovery realiza un Full Wipe, Dalvik, System, Data y Cache

Selecciona el .zip con la ROM e instala

Una vez instalado el sistema descarga las Google Apps que necesites desde Open Gapps.

Realiza el mismo proceso que para la instalación de la ROM e instala las apps de Google

Listo. Un tablet muy decente por 59 euros, con funcionalidades ampliadas y sin bloqueos gracias a este Root Amazon Fire 7 que esperamos te sea útil.