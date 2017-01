Microsoft anuncia soporte completo para ARM en Windows 10 y emulación x86

Microsoft ha anunciado soporte completo para ARM en Windows 10 y emulación de aplicaciones x86, con las soluciones Snapdragon de Qualcomm como las primeras soportadas.

Aunque te lo habíamos adelantado hace un par de semanas, el soporte completo para ARM en Windows 10 es otra de las novedades importantes que junto a los dispositivos Windows VR, se han anunciado en la conferencia WinHEC 2016 que Microsoft está celebrando en la ciudad china de Shenzhen.

La idea no es nueva. Microsoft estaría trabajando desde 2013 en un emulador JIT x86-to-ARM y a comienzos de año se publicaron indicios de ello, en un proyecto bajo el nombre en clave de “Cobalto” y con una tecnología de nombre “CHPE”. Y por fin ha llegado el anuncio oficial, haciendo posible que los procesadores ARM de 64 bits emulen la arquitectura de chips x86, como comenta Microsoft:

“Los socios de hardware serán capaces de construir nuevos equipos motorizados por los chipset Qualcomm Snapdragon y con Windows 10, que podrán ejecutar aplicaciones universales de Windows y también aplicaciones Win32 (x86), incluyendo Adobe Photoshop, Microsoft Office y juegos populares de Windows”

El soporte de ARM en Windows 10 permitirá fabricar -por ejemplo- MiniPCs, tablets, o portátiles tipo Chromebook que hace tiempo usan indistintamente chips Intel y ARM y a los que claramente apunta Microsoft con este soporte.

La emulación tiene sus costes especialmente en términos de rendimiento, pero no podremos saberlo hasta que los primeros equipos no lleguen al mercado. La emulación funcionará sobre los ejecutables principales de Windows como .exe y los desarrolladores no tendrán que crear código adicional para que sus aplicaciones funcionen sobre los equipos ARM en Windows 10.

Para abrir boca, el siguiente vídeo publicado por Microsoft muestra a Windows 10 corriendo sobre un equipo con un Snapdragon 820 y 4 Gbytes de memoria RAM. Chipsets más poderosos como el próximo Snapdragon 835 deberían ofrecer una mejor experiencia corriendo juegos o copias completas de grandes aplicaciones como Office o Photoshop.

El soporte también tendrá sus beneficios en smartphones y con la función Continuum. Si actualmente un smarthone con Windows Mobile únicamente puede ejecutar aplicaciones universales UWP, el soporte de ARM en Windows 10 permitirá por primera vez tener un. Todo ello podría estrenarse en el esperado Surface Phone aunque terminales como el Elite x3 podrían hacerlo una vez actualizados.

Se espera lanzamiento de nuevos equipos en la segunda parte de 2017, siempre después de la llegada del nuevo sistema operativo Windows 10 Creators Update. Muy interesante.