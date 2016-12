Cuidado con las falsas betas de Super Mario Run, no te dejes engañar

Ayer vimos que el proceso de registro previo para recibir un aviso de disponibilidad de Super Mario Run ya estaba disponible en la tienda oficial de aplicaciones de Google, lo que nos lleva a pensar que su lanzamiento podría estar muy cerca.

Es una buena noticia que por desgracia ha derivado en una mala, y es que los cibercriminales no han tardado en aprovechar el tirón que tiene el juego del conocido fontanero de Nintendo para ofrecer pruebas de betas que obviamente son falsas.

Hemos podido confirmar que hay varias webs que ofrecen una supuesta APK que dice contener una beta de Super Mario Run, todo un “caramelo” que utilizan a modo de anzuelo para engañar al mayor número posible de usuarios.

La realidad es que dichas APK no son otra cosa que malware, así que no os dejéis llevar por la emoción y no se os ocurra instalar nada relacionado con dicho juego que no provenga de fuentes oficiales.

Recordad que si Super Mario Run no está disponible para descarga en Google Play tampoco lo estará en fuentes no oficiales, así que paciencia y un poco de sentido común, que no pasa nada por esperar un poco.

Más información: PhoneArena.