El nuevo Call of Duty nos llevará a la guerra de Vietnam

La nueva entrega de la franquicia Call of Duty para 2017 correrá a cargo de los chicos de Sledgehammer Games, y gracias a una imagen que ha publicado Michael Condrey, jefe de operaciones y desarrollo del estudio, hemos podido saber que la ambientación nos llevará a la guerra de Vietnam.

No se trata de una confirmación directa, pero el arma que vemos en la imagen es una pistola semiautomática M1911A Colt .45 que fue muy utilizada entre 1924 y 1985, y tuvo una gran presencia en la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam y la guerra de Corea.

Con esos datos en mente podemos pensar que también cabe la posibilidad de que el próximo Call of Duty se ambiente en la Segunda Guerra Mundial, pero esta opción ha sido descartada por la mayoría de las fuentes por una razón muy sencilla, el interés que arrastra Sledgehammer Games por la guerra de Vietnam desde que empezaron a trabajar en Call of Duty: Fog of War.

Dicho proyecto surgió antes del desarrollo de Call of Duty Advanced Warfare y tuvo que ser suspendido y “puesto en el congelador” por la marcha de numerosos empleados, que acabaron fundando Respawn Entertainment, responsable de la franquicia TITANFALL.

Dado que Sledgehammer Games no canceló Call of Duty: Fog of War sino que se vio obligado a suspenderlo la idea de que la entrega de este año nos lleve a Vietnam había sonado con fuerza en muchos rumores, y hoy podemos decir que éstos se han visto reforzados de manera contundente, aunque como dijimos todavía no hay una confirmación plena.

¿Os atrae la idea de un Call of Duty centrado en la guerra de Vietnam?

Más información: TweakTown.