iPhone cumple 10 años desde su presentación por Steve Jobs el 9 de enero de 2007. Una década del primer móvil inteligente de Apple, que la firma celebrando prometiendo que “la revolución continua” y que “lo mejor está por llegar”.

Tras un año de rumores y después de arrasar en la industria de la música con los iPod, el 9 de enero de 1997 Steve Jobs presentó el primer móvil inteligente de Apple. Un terminal que revolucionó por completo la industria de las telecomunicaciones y también la de la computación abriendo la actual era de la movilidad.

El terminal contaba con una pantalla multitáctil de 3,5 pulgadas que cubría todo el frontal del terminal en un diseño que ha inspirado miles de modelos posteriores y que ha llegado hasta nuestros días.

La primera generación del iPhone era GSM cuatribanda con tecnología EDGE y también contenía conectividad inalámbrica Wi-Fi. En sus inicios se comercializó bajo lanzamiento exclusivo en Estados Unidos a través de la operadora AT&T. Una estrategia que pronto dejo de emplearse salvo excepciones puntuales en algunos mercados.

Otro de sus aspectos destacados era el uso de un nuevo sistema operativo denominado iPhone OS, renombrado posteriormente a iOS y también usado en otros dispositivos de movilidad de la compañía. Su interfaz estaba basada en el concepto de manipulación directa, con deslizadores, interruptores y botones funcionando a la perfección usando gestos multitáctiles.

Aunque el primer iPhone no tenía soporte para instalar más aplicaciones que las instaladas, el lanzamiento posterior de la tienda de aplicaciones App Store aumentó enormemente las posibilidades del terminal y abrió otra fuente de negocio de dimensiones colosales para Apple

Nombrado por la revista ‘Time’ como ‘el invento del año’ el éxito del iPhone fue absoluto y la repercusión de su lanzamiento, total para la industria tecnológica en varios frentes. La llegada de los primeros Android se retrasó porque “el iPhone estaba a años luz de su desarrollo en 2007”, según reconocieron sus creadores, pero también inspiró la llegada de centenares de otros modelos y abrió el mercado del móvil inteligente.

Por otro lado, puso contra las cuerdas a lo grandes fabricantes que como Nokia, Motorola o BlackBerry dominaban el mercado y no fueron capaces de seguir el ritmo de Apple en el lanzamiento de los nuevos iPhones que fueron llegaron sucesivamente los años siguientes.

iPhone cumple 10 años ¿Y ahora qué?

iPhone ha sido el producto electrónico más rentable del siglo y quizá de la historia. Ha convertido a Apple en “una compañía de móviles” pero también en la empresa de mayor valor de la historia, ofreciendo unos beneficios inalcanzables para el resto.

Sin embargo, Apple ha rebajado recientemente y por segunda vez en tres meses la producción de iPhone 7 ante unas ventas menores a las esperadas, y todo indica que 2016 ha cerrado siendo el primer año desde el lanzamiento del iPhone original donde Apple no ha logrado incrementar sus ventas.

Los motivos de la bajada de interés por los terminales de Apple son diverso, aunque el principal es la falta de innovación, muy parecidos a los anteriores y con un precio de venta tan alto que no invita al ciclo de actualización al que se habían acostumbrado en la sede de Cupertino. El usuario habitual de Apple que ya tiene un iPhone no lo renueva con la asiduidad de años anteriores y el típico consumidor de Android, está cómodo en una plataforma y oferta amplísima y no se “cambia” tan fácilmente a Apple.

Parece que los usuarios esperan al lanzamiento del iPhone 8, éstos sí con grandes novedades como la pantalla OLED, un diseño completamente renovado. CPU mejoradas y sensores avanzados, soporte para realidad virtual/aumentada y tecnologías de carga inalámbrica. En la celebración, el CEO Tim Cook apunta a ello:

“El iPhone es una parte esencial de la vida de nuestros clientes, y hoy más que nunca, está redefiniendo la forma de comunicar, entretener, trabajar y vivir. iPhone ha establecido el estándar para la computación móvil en su primera década. Acabamos de empezar… Lo mejor está por venir.“