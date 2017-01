El Galaxy S8 está listo, costará 850 euros en su versión base

Un nuevo rumor confirma que el Galaxy S8 está listo y además asegura que su presentación se llevará a cabo en el MWC de este año, aunque deja caer que podría tratarse de una presentación a puerta cerrada, es decir, limitada a un público selecto.

Todo lo que acabamos de decir cuadra perfectamente con las últimas informaciones que hemos visto, incluida la reciente filtración de una imagen real del Galaxy S8, así que tiene bastante sentido y resulta muy creíble.

Este rumor también nos deja una posible fecha de disponibilidad real y un precio, la última semana de abril y 850 euros para el modelo base, datos que de nuevo encajan con todo lo que habíamos visto en rumores anteriores.

Los Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge llegaron al mercado con un precio de 700 y 800 euros respectivamente, así que tendríamos un aumento de precio de 150 euros y 50 euros si comparamos directamente con ambos modelos.

No hay detalles sobre el posible precio de la rumoreada versión Plus del Galaxy S8, pero siguiendo la tendencia habitual de Samsung lo normal sería que costase 100 euros más que el modelo base, lo que nos llevaría a 950 euros, una cifra que supera el coste de un iPhone 7 Plus de 32 GB.

Os recordamos que según las últimas informaciones el Galaxy S8 vendrá con una pantalla de 5,7 pulgadas y resolución 1440p, SoC Exynos 8895-Snapdragon 835, 6 GB de RAM, 64 GB de capacidad de almacenamiento y conector USB Type-C.

Más información: GSMArena.