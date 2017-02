Libratus: la computadora vence al humano, también en el póker

Libratus, un sistema de Inteligencia Artificial creado en la universidad estadounidense Carnegie Mellon, ha ganado una competición de póker en la que se enfrentó a cuatro jugadores profesionales.

Los responsables de Libratus aseguran que es la primera vez que un sistema de IA vence en un torneo de póker similar y comparan el caso con AlphaGo, la máquina de Inteligencia Artificial de Google que recientemente ganó al campeón del mundo humano de Go, el juego de tablero estratégico original de la antigua china.

Más atrás, cómo olvidar a las míticas partidas de ajedrez entre Gary Kasparov y la Deep Blue de IBM, la primera vez en la historia que una supercomputadora ganaba al campeón del mundo en condiciones normales de torneo, con un tiempo de control igual que en las competiciones oficiales de ajedrez.

Libratus corre en una supercomputadora de gran potencia, 1,35 PetaFLOPS, aunque no destaca por su potencia bruta, teniendo en cuenta que en el póker (variante Heads-Up, No Limit Texas Hold’em que fue la usada) no solo valen los cálculos estadísticos y hay que trabajar con información incompleta. Sin embargo, “la habilidad de Libratus para razonar de forma estratégica basándose en información imperfecta ha superado a la de los jugadores profesionales”, aseguran.

Los “faroles” o “engaños” son clave y numerosos a lo largo de una partida de póker y aquí es donde brilla Libratus: “Una computadora no puede ganar en el póker si no miente… Desarrollar una Inteligencia Artificial que pueda hacerlo con éxito es un gran avance en lo científico y tiene numerosas aplicaciones”, ha declarado el jefe del departamento de Ciencias de la Computación de Carnegie Mellon”.

Una computadora que sepa mentir…. Esperemos que una de las aplicaciones no sea el objetivo del Skynet de las películas Terminator. Por si no lo recuerdas, el sistema de Inteligencia Artificial avanzada que logra adquirir conciencia propia, dirige un ejército de máquinas y planea exterminar a la raza humana tras hacerse con el control de los arsenales nucleares del planeta.