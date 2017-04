10 juegos clásicos PC que debes volver a jugar

1

Los juegos clásicos PC siguen ofreciendo una enorme diversión, más allá de que algunos de sus apartados como gráficos o sonido hayan sufrido el implacable paso del tiempo tecnológico. No importa. A pesar de encuestas cuestionables , lo más valorable de un videojuego debe ser siempre su. Y aquí es donde los juegos clásicos PC tienen su gran argumento. Aprovechando el anuncio de la gratuidad de StarCraft que vimos la semana pasada, hemos decidido realizar una nueva compilación con algunos de los grandes clásicos que de esa época han marcado a toda una generación. No están “todos los que son” porque podríamos listar un centenar de títulos y además, como los colores, va por gustos, pero los que están son de esos juegazos que no debes perderte, en una selección que intenta abarcar todos los géneros. Si te gustan este tipo de juegos, puedes repasar nuestro especial “¿Dónde descargo gratis juegos PC clásicos? ¿Cómo los juego?” , que presta especial atención a los abandonware.

* * * * *

Starcraft. Comenzamos por el videojuego de Blizzard con motivo de su reciente actualización y su gratuidad después de casi veinte años desde el lanzamiento en 1998. Todo un referente del género de la estrategia en tiempo real, pionero en el uso de facciones únicas, de enorme jugabilidad con una historia convincente en el modo campaña y un gran modo multijugador. Se le sitúa entre los cinco primeros de más vendidos de la historia del PC. Está disponible gratuitamente en la página de Blizzard a través de instaladores para Windows y Mac.