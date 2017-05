Total







8 Calidad gráfica

Jugabilidad

Sonido

Acabado técnico

Valor calidad-precio

A pesar de que se presentó como un proyecto de juego indie bastante sencillo Impact Winter consiguió llamar mi atención desde el principio, sobre todo por su ambientación postapocalíptica y por su enfoque total a la supervivencia y a la cooperación e interacción con diferentes personajes.

Tenía ganas de probarlo y tras unos cuantos días por fin he podido sacar las conclusiones que necesitaba para publicar este análisis. Como de costumbre mantendremos la clásica estructura dividida en partes para valorar tanto el apartado técnico como todo lo relacionado con la jugabilidad y la historia.

Sin más preámbulos me pongo manos a la obra, poneos cómodos que hay mucho que leer, y si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

Equipo de pruebas, ajustes y rendimiento

Impact Winter no es un juego que podamos considerar como exigente en lo que respecta al hardware necesario para poder moverlo en PC, ya que sus requisitos mínimos son bastante moderados como veremos a continuación:

Windows 7 de 64 bits.

Core i3 2100 o FX 4300.

4 GB de RAM.

GTX 460 o Radeon HD 5850.

5 GB de espacio libre.

Nosotros lo hemos probado en un equipo de gama alta para valorar cómo se comporta en un sistema de alto rendimiento y el resultado ha sido perfecto, ya que en 1080p y con los ajustes al máximo hemos disfrutado de 60 FPS fijos en todo momento.

Obviamente es lo normal, pero es importante confirmarlo ya que hay títulos que presentan una mala optimización y acaban dando problemas de rendimiento al utilizar las configuraciones máximas.

A continuación os dejo un listado completo del PC que hemos utilizado para el análisis:

Procesador RYZEN 7 1800X con ocho núcleos y dieciséis hilos @ 4.025 MHz.

con ocho núcleos y dieciséis hilos @ 4.025 MHz. 16 GB de RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 a 2.933 MHz en doble canal, con latencias 16-16-17-36.

Corsair Vengeance LPX DDR4 a 2.933 MHz en doble canal, con latencias 16-16-17-36. Placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5.

Ventilador Noctua NH-U12S.

Tarjeta gráfica GIGABYTE 980 TI G1 Gaming con 6 GB de GDDR5 @ 1.345 MHz (GPU).

con 6 GB de GDDR5 @ 1.345 MHz (GPU). SSD Samsung Evo 850 de 500 GB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Todos los controladores actualizados a la última versión disponible.

Fuente de alimentación Tacens Valeo V 700W.

Mando de Xbox One conectado al PC por cable.

Como ya os hemos dicho el rendimiento es excelente y no hemos tenido ningún problema gráfico. Tampoco hemos apreciado fallos de “stutter” ni “screen tearing”, aunque los tiempos de carga en algunas zonas son muy elevados, tanto que en mi primera salida de la iglesia llegué a pensar que el juego se había quedado bloqueado.

No es un problema grave pero desde luego es una cosa que se podría haber mejorado, y que obviamente resta puntos.

Apartado técnico: Gráficos y sonido

En Impact Winter nos encontramos con un planteamiento bastante sencillo a nivel técnico que deja claro desde el primer momento que no se trata de un juego triple A. Sin embargo la calidad gráfica es muy buena y casa perfectamente con el diseño artístico tipo cómic que han utilizado los chicos de Mojo Bones.

El modelado de los personajes es simple pero cumple, los escenarios están muy bien resueltos tanto en interiores como en exteriores y los ciclos de día y noche se han ejecutado con un acierto total. Mención especial merecen los efectos de luces y sombras, que en mi opinión son totalmente sobresalientes.

Saltando al plano sonoro mi conclusión también es muy positiva. Mojo Bones ha apostado por un conjunto de piezas musicales que ambientan perfectamente el entorno y la situación en la que nos encontramos, confirmando que en ocasiones menos es más.

El único punto “negro” que presenta Impact Winter a nivel técnico es el que os hemos adelantado más arriba, los largos tiempos de carga. Es evidente que las transiciones entre zonas suponen cambios de ambientación que es normal que se requieran periodos de carga, pero los mismos resultan excesivos y desde luego se debería lanzar un parche que ayude a reducirlos.

Jugabilidad e historia

La historia es sencilla pero consigue engancharnos desde el principio. La Tierra se ha visto sumida en un invierno eterno tras la caída de un enorme meteorito, lo que ha dejado la superficie prácticamente desierta y ha obligado a los supervivientes a buscar refugio.

Nuestro personaje forma parte de una pequeña comunidad que se ha mantenido con vida en el interior de una iglesia que ha quedado casi totalmente sepultada por la nieve. Un día la rutina de esa comunidad se ve interrumpida por un mensaje que afirma que llegará ayuda en 30 días. Como habréis imaginado ese evento supone un giro total y sirve de argumento central a Impact Winter.

El objetivo es mantenernos con vida durante ese tiempo y también cuidar y proteger a los miembros de nuestra comunidad. Suena fácil pero es todo un desafío, ya que se trata de un juego de supervivencia “realista”.

Esto significa que deberemos buscar comida y bebida para nosotros y para la comunidad; mantener el fuego de nuestro refugio echando madera periódicamente, hacer mejoras para que sea más acogedor y proteja de una manera más efectiva y cuidar la felicidad y el descanso de todos los personajes.

Todo eso se combina con misiones de exploración que podemos gestionar de la manera que creamos oportuna, pero siempre con nuestra comunidad en mente.

La interfaz del juego está bien trabajada y te acostumbras enseguida, algo importante teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente. Por su parte la jugabilidad es buena y no he tenido problemas con el control utilizando un mando de Xbox One.

Podéis conseguirlo a través de Steam por 19,99 euros.

Conclusiones

Impact Winter me ha gustado, y bastante. Ciertamente no es un juego sobresaliente y tiene cosas mejorables, pero Mojo Games ha hecho un buen trabajo y se ha sacado de la manga una pequeña obra de arte que deberíais tener muy en cuenta.

Cosas que nos han gustado:

Buena calidad gráfica.

Preciosista a pesar de su sencillez técnica.

Buen apartado sonoro.

Supervivencia pura que aporta un soplo de aire fresco.

Muy adictivo y largo (unas 25 horas de juego).

Cosas que no nos han gustado: