Encuentran 8.000 bugs en programas de monitorización de marcapasos

Hace unos meses la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos reconoció que el uso de marcapasos y otros dispositivos cardíacos no resulta totalmente seguro, y destacó que esto se debía al riesgo de hackeo que presentan por la existencia de vulnerabilidades determinadas que aún no han sido resueltas.

Lo dicho generó un fuerte malestar, sobre todo porque no se concretó exactamente el grado de vulnerabilidad de los mismos y todo quedó rodeado de una fuerte incertidumbre que poco a poco se ha ido despejando, aunque por desgracia no ha sido para bien.

Decimos esto porque según una nueva información publicada por la firma de seguridad WhiteScope se han identificado unos 8.000 fallos de seguridad en programas de ajuste y monitorización de marcapasos, es decir, ese conjunto de herramientas de software que resultan indispensables para controlar todo el ciclo de vida que tienen este tipo de dispositivos.

La noticia es bastante grave ya que en dicha información se confirma además que las herramientas no sólo no requieren de procesos de autenticación por parte de doctores y personal sanitario para ser utilizadas, sino que además almacenan información no cifrada de los pacientes.

Algunos expertos han querido quitar “hierro” al asunto pero la realidad es clara, no en vano la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha están de acuerdo en la deficiente seguridad que presentan los marcapasos y sus herramientas de software, y han alertado en más de una ocasión sobre de necesidad de introducir mejoras cuanto antes.

