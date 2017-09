Nuestros lectores hablan: ¿Cuál fue el primer procesador que compraste?

Todos los aficionados al mundo de la tecnología tenemos un primer procesador que recordamos con especial cariño, bien porque fue el que utilizamos por primera vez y nos sirvió para introducirnos al mundo de la informática, o bien porque nos permitió hacer cosas o disfrutar de juegos que nos marcaron.

Es un tema muy interesante que ya hemos tenido ocasión de tocar en muchos artículos, y de hecho hace poco publicamos una galería dedicada a los diez procesadores más importantes de Intel para consumo general, pero hoy hemos querido abordarlo de una manera diferente y daros la palabra a vosotros para que nos contéis cuál fue el primer procesador que comprasteis.

Sabemos que tenemos lectores de generaciones muy diferentes así que puede salir un hilo muy interesante, sobre todo si lo acompañáis de alguna explicación como el uso que el distéis, el precio que tuvo en su momento y el ciclo de vida que pudisteis sacar de él antes de que diera signos de agotamiento real.

Podéis hablar de procesadores incluidos en equipos completos, tanto portátiles como de escritorio, lo que significa que no tenéis que limitaros a aquellos que comprarais de forma individual.

Como siempre somos los primeros en “mojarnos”. En mi caso el primer procesador que compre (aunque con ayuda de mi padre) fue un Pentium 133 MHz, que iba montado en un PC con 16 MB de RAM, disco duro de 1,2 GB y una tarjeta gráfica SVGA de 1 MB.

Dicho equipo me sirvió para hacer trabajos en el instituto y disfrutar de joyas como DOOM, Quake, Duke Nukem 3D, Heroes of Might and Magic 1 y 2 y mucho otros. Posteriormente lo amplié a 32 MB de RAM y monté una tarjeta gráfica S3 Virge de 4 MB.

No recuerdo el precio exacto del procesador, pero creo que rondaba las 30.000 pesetas (unos 180 euros, que hoy con el ajuste por la inflación sería mucho más dinero).