Tráiler de lanzamiento y requisitos de Dishonored: Death of the Outsider

Arkane Studios sigue sacando partido a su conocida franquicia con el estreno de Dishonored: Death of the Outsider, un juego que está siendo distribuido por Bethesda y que ya se encuentra disponible para PC, Xbox One y PS4.

En el vídeo que acompañamos podéis ver su tráiler de lanzamiento, donde se hace un pequeño resumen del argumento del juego, se muestra su calidad gráfica junto a varios detalles relacionados con la jugabilidad y aparece además un viejo conocido por todos los fans de la franquicia, el Forastero.

Por si alguien no sabe exactamente quién es el Forastero diremos que se considera prácticamente como una divinidad y que juega un papel muy importante en Dishonored, tanto que en la primera entrega es una especie de “guía espiritual” que permite a Corvo llevar a cabo su venganza.

No quiero dar más detalles para evitar spoilers, así que os dejo que veáis el vídeo y acompaño las especificaciones mínimas y recomendadas que deberéis cumplir para jugar a Dishonored: Death of the Outsider.

Os recordamos, eso sí, que se trata de una expansión independiente de Dishonored 2 y que por tanto no necesita de aquél para funcionar.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5 2400 o FX 8320.

8 GB de RAM.

GPU GTX 660 con 2 GB de memoria gráfica o Radeon HD 7970 con 3 GB de memoria gráfica.

60 GB de capacidad de almacenamiento.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits.

CPU Core i7 4770 o FX 8350.

16 GB de RAM.

GPU GTX 1060 con 6 GB de memoria gráfica o Radeon RX 480 con 8 GB de memoria gráfica.

60 GB de capacidad de almacenamiento.

Los requisitos son un poco confusos, así que os aclaramos dos cosas. La primera es que un FX 8320 rinde casi al mismo nivel que un FX 8350, así que no tiene sentido que uno sea requisito mínimo y el otro recomendado.

En segundo lugar una Radeon HD 7970 de 3 GB es mucho más potente que una GTX 660 de 2 GB. El equivalente real a esta última sería una Radeon HD 7850 de 2 GB.