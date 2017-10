Ocho tareas que deberías hacer antes de estrenar tu nuevo PC

Da igual los años que tengas o cuánto te hayas gastado, a todos nos encanta el momento de estrenar nuestro nuevo juguete tecnológico. Sin embargo, en ocasiones las prisas nos hacen olvidar algunas cosas que nos pueden ayudar mucho unos meses después. Ahí va nuestra lista de consejos para estrenar tu PC:

Instala todas las actualizaciones disponibles

Por defecto, el equipo vendrá con el sistema operativo y las aplicaciones sin actualizar. Por ello, antes de nada (incluyendo ejecutar cualquier prueba o navegar por Internet) es muy importante que apliques todos los parches disponibles. No es lo más emocionante del mundo, pero no por ello deja de ser importante.

Elimina todo rastro de bloatware

¿Quién no ha encontrado una colección de software reinstalado que no necesita y solo sirve para consumir recursos? Aunque el bloatware ha ido a menos con los años y varía mucho en función del fabricante nunca está de más dar un repaso y eliminar todo lo que no necesites. Las versiones de prueba de un pesado antivirus es un buen ejemplo pero no el único, asi que merece la pena dedicar unos minutos a soltar lastre.

Haz fotos

No, no hablamos de selfies para Instagram con tu nuevo PC Master Race (esta parte es opcional), sino de las pegatinas que están debajo con los números de serie, números de producto, documentación de garantía, licencia del sistema operativo y todo lo que pienses que puedes necesitar. En caso de problemas, ayuda mucho tener todos los numeritos que te pueda pedir el servicio técnico bien a mano.

Instala un antivirus

En MC somos muy partidarios de que Windows Defender es más que suficiente para la mayoría de usuarios, siempre acompañado de una buena dosis de sentido común. Si no te gusta, compra otro antivirus pero no comentas la temeridad de desactivar la seguridad y exponerte a una Internet cada vez más peligrosa. Antes de hacer cualquier otra cosa, tu equipo debería ser seguro.

Prueba tu hardware

Puede parecer una tontería, pero especialmente si habéis comprado un equipo montado por piezas nunca está de más comprobar que todo funciona como debería. Repasa el Administrador de dispositivos para comprobar que las especificaciones técnicas son las esperadas y descarga programas como 3D Mark, Cinebench o SpeedFan (hay muchos más y casi todos tienen versión gratuita) para testear tu hardware y prevenir posibles sorpresas.

Crea un disco de recuperación (o varios)

La mayoría de fabricantes ofrecen la posibilidad de generar, de forma casi automática, discos de restauración del sistema. La progresiva desaparición de los soportes ópticos ha hecho que muchos de ellos opten por los pendrives para esta tarea, así que necesitarás uno de calidad y de cierta capacidad. Guárdalo en lugar seguro por si llega el momento de tener que recurrir a el. Y sí, suelen estar disponibles para descargar en la web pero hombre precavido…

Consulta (y entiende) la garantía y registra tu equipo

En función de la marca la aplicación de la garantía varía pero en casi todas es importante registrar el equipo a través de Internet. Accede a la web del fabricante y completa bien los datos del registro. En el caso de un PC montado por piezas, pon especialmente a los componentes más caros, como la tarjeta gráfica o la placa base; además de la garantía global que debería darte la tienda, muchos llevan una extendida para cada pieza.

Encuentra y guarda tu clave de producto de Windows

Si has comprado un portátil con Windows 10 preinstalado, es probable que la clave de producto esté ligada a la placa base y no veas una pegatina con la licencia. Por ello, es importante utilizar aplicaciones como ProduKey (hablamos de ella en este artículo) para localizar y guardar las claves no solo del sistema operativo, sino de todas tus aplicaciones importantes.

Y en vuestro caso, ¿qué soléis hacer cuando estrenáis un nuevo equipo?