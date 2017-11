Huawei presenta el Honor 7X, especificaciones y precio

El gigante chino ha anunciado oficialmente el Honor 7X, un terminal que se dirige a la gama media y que cuenta con un diseño bastante sencillo pero elegante que está rematado con un acabado totalmente metálico.

A nivel estético no hay mucho más que decir, como podéis ver en las imágenes el Honor 7X no destaca por nada en especial pero esto no tiene porque ser malo, ya que ofrece el clásico acabado premium en aluminio y sigue las líneas redondeadas que priman en el sector smartphone.

Por lo que respecta al hardware tenemos un terminal de gama media que cuenta con:

Pantalla de 5,9 pulgadas con formato 18:9 y resolución de 2.160 x 1.080 píxeles.

SoC Kirin 659 con CPU de ocho núcleos tipo Cortex-A53 de bajo consumo.

con CPU de ocho núcleos tipo Cortex-A53 de bajo consumo. G PU Mali T830MP2.

PU Mali T830MP2. 4 GB de RAM .

. 64 GB de capacidad de almacenamiento ampliable.

Doble cámara trasera de 16 MP + 2 MP (efecto bokeh en fotos).

Cámara frontal de 8 MP.

Batería de 3.340 mAh.

Lector de huellas dactilares en la parte trasera.

Conector jack de 3,5 mm.

Android 7.1 como sistema operativo (actualizará a Android O en 2018).

Es un terminal bastante interesante que cuenta con un buen equilibrio de componentes, aunque el SoC es mejorable y el hecho de que venga sin resistencia al agua y sin conector USB Type-C puede echar para atrás a más de uno.

En cualquier caso si las predicciones sobre el precio final se cumplen y acaba rondando los 250 euros tendremos ante nosotros un terminal muy atractivo y con una excelente relación calidad-precio.

Más información: Liliputing.