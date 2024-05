Google también llevará Circle to Search a Chrome

Cada vez resulta más evidente lo satisfechos que están en Google con la función Circle to Search, y que en consecuencia han decidido hacerla crecer tanto como resulte posible. Ayer mismo, en este sentido, te contábamos que Google ya tiene listo el método y la app para llevar esta herramienta a los iPhone, si bien en su versión inicial depende del Action Button, por lo que solo estará disponible para quienes cuenten con un iPhone 15 Pro o Pro Max. Y, por supuesto, también está expandiendo su alcance dentro del ecosistema Android, incluyendo su próxima llegada a la Pixel Tablet.

Por otra parte, también apunta a crecer en funciones pues, como te hemos contado estos últimos meses, se han detectado pruebas que permitirán emplear Circle to Search para traducir textos y para compartir lo que capturamos con la herramienta. Es lo que, personalmente, he empezado a denominar como Circle to Search, Circle to Translate y Circle to Share. Y, como recordaba ayer mismo, todo esto en una herramienta que todavía no ha cumplido sus primeros seis meses de vida.

Es cierto, sí, que en realidad buena parte de las funciones de Circle to Search no son una gran novedad, pues llevan tiempo presentes en Google Lens. Lo que hace que sea tan interesante es que, al integrarse en el propio sistema operativo, proporciona al usuario un acceso mucho más rápido, directo y cómodo a las búsquedas basadas en imágenes. En mi caso, puedo decir que llevo empleando esta función desde que llegó a la familia Pixel 8 y ya me he acostumbrado tanto que me produciría un impacto importante tener que prescindir de ella.

(1/3) The new Lens UI in Chrome now has an animation that is similar to what you see when you activate Android’s «Circle to Search» (in case there was any doubt that this feature will be Chrome’s version of «Circle to Search»):https://t.co/XQGSzmicpt pic.twitter.com/NSXoILdoRT — Leopeva64 (@Leopeva64) May 7, 2024

Crecer en alcance y en funciones, esas parecen ser las directrices de la compañía, de modo que hoy nos encontramos con otro paso en este sentido. Según leemos en 9to5Google, Google está haciendo pruebas para llevar Circle to Search a Google Chrome. Ahora bien, parece que su debut todavía no está cerca, ya que ni siquiera está disponible para todos los usuarios de Chrome Canary, lo que nos indica que, al menos de momento, han optado por un despliegue lento.

Con esta función activada, se añade un nuevo control en la barra de direcciones y herramientas del navegador y, al hacer click en la misma, se activará una función de selección con el puntero del ratón, que nos permitirá dibujar un recuadro (sí, quizá en este caso estamos hablando de Square to Search, aunque en realidad Circle to Search también permite dibujar todo tipo de formas, no solo círculos) con el que seleccionar aquello que queremos buscar. Una vez que hayamos completado la selección y, en consecuencia, soltemos el botón del ratón, automáticamente se abrirá la barra lateral de Google Lens, en la que se mostrarán los resultados de la búsqueda.