El superventas Palworld llega a GeForce Now, vemos todas las novedades de la semana

Como cada jueves nos toca hacer un repaso a las novedades que llegan esta semana a GeForce Now, y sin duda la más destacada es Palworld, un juego que se convirtió en un auténtico superventas y que acertó de pleno tanto con su diseño como con su acabado gráfico, y también con la jugabilidad y el desarrollo de la misma.

Si por cualquier motivo no conoces Palworld no te preocupes, es un título fácil de de describir,ya que se trata en esencia de un juego de supervivencia claramente inspirado en la franquicia Pokémon de Nintendo. También es un juego muy exigente a nivel de hardware y todavía tiene cosas que mejorar a nivel de optimización, así que muchos se quedaron con las ganas de poder jugarlo por no tener un PC a la altura.

Con la llegada de Palworld a GeForce Now esto ya no es un problema. Aunque tu PC no cumpla con los requisitos podrás jugarlo perfectamente gracias a los servidores en la nube de NVIDIA, que se ocuparán de hacer todo el trabajo pesado. Tú solo tendrás que preocuparte de mover la aplicación cliente, que tiene unos requisitos muy bajos.

Novedades de GeForce Now

Men of War II (Nuevo lanzamiento en Steam, 15 de mayo).

Die by the Blade (Nuevo lanzamiento en Steam, 16 de mayo).

Colony Survival (Steam).

Palworld (Steam).

Tomb Raider: Definitive Edition (Xbox, disponible en PC Game Pass).

Otra novedad interesante es Die by the Blade, un juego de lucha en el que solo basta con un impacto para alzarse con la victoria, o para ser derrotado. Este enfoque ha sorprendido a más de uno, pero la verdad es que no es nuevo, ya se utilizó en Bushido Blade de PS1, un juego que llegó en 1997 y en el que la mayoría delos golpes mataban al instante. También se ha adoptado en otros juegos más recientes.

Si te preocupa el espacio y la capacidad de almacenamiento tranquilo, te recuerdo que con GeForce Now no solo no tienes que cumplir con los requisitos mínimos de los juegos, tampoco tienes que instalarlos, ya que estos se ejecutan directamente en los servidores de NVIDIA, y tú recibes el contenido en streaming.