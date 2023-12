Call of Duty llega a geForce Now

Podríamos decir que ésta es una semana más de GeForce Now y que, por lo tanto, se mantiene la normalidad de volver a sumar juegos compatibles con el servicio. Sin embargo no es exactamente así. Es cierto, sí, que llegan nuevos juegos, NVIDIA siempre cumple en este sentido, pero es que entre los mismos nos encontramos frente a un debut especialmente simbólico, un título muy esperado por muchos y que supone la confirmación de los compromisos adquiridos, hace unos meses, por Microsoft.

Ya ha pasado algo más de mes y medio desde que, finalmente, concluyera (al menos en principio) una de las operaciones de compra más tortuosas y enrevesadas de los últimos tiempos. Me refiero, claro, a la adquisición de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, una operación diseñada inicialmente para completarse en menos de un año, pero que debido a la resistencia que ha tenido que enfrentar se ha extendido hasta los 21 meses, casi duplicando la previsión inicial.

Un elemento clave en este proceso fue, seguro que lo recuerdas, la franquicia Call of Duty de Activision y, más concretamente, el temor de Sony de que una ABK en manos de Microsoft pusiera en peligro las condiciones especiales de las que goza PlayStation en lo referido a la llegada de los CoD. Microsoft, sin embargo, afirmaba que sus planes no pasaban por limitar el alcance de los títulos de la saga, sino por extenderlo, llevándolo a servicios de juego en la nube como GeForce Now, y también a plataformas impensables hasta entonces, como Nintendo Switch.

We have signed a 10 year agreement with NVIDIA that will allow GeForce NOW players to stream Xbox PC games as well as Activision Blizzard PC titles, including COD, following the acquisition. We´re committed to bringing more games to more people – however they choose to play.

— Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2023