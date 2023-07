Microsoft y Sony firman un acuerdo por Call of Duty

En esta probable recta final del proceso de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, en el que Sony y Call of Duty han jugado un papel muy importante, sin duda alguna hoy se ha producido una de las noticias que más sorprendentes resultan, y que podría ser una señal clara de que la confirmación de la compra es algo inminente, o al menos eso han debido pensar en la tecnológica japonesa, que como desarrollaré más tarde, probablemente ha respondido a cómo se ha reconfigurado la situación durante esta semana.

Hace solo unas horas, ante el rechazo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito a la petición por parte de la FTC del bloqueo provisional de la compra de Activision Blizzard, analizábamos la situación, en la que el único semáforo rojo que se mantiene actualmente es el de la CMA británica. No obstante, ya te contábamos hace unos días, tras el revés judicial a la FTC, que ambas partes (CMA y Microsoft) habían acortado pausar la causa judicial para sentarse a negociar. Y hoy se ha confirmado que el regulador británico se muestra dispuesto a acelerar sustancialmente un posible cambio de decisión, si Microsoft cede en algún punto.

Recordemos que si la operación no se completa antes del próximo martes 18 de julio, Activision Blizzard puede reclamar a Microsoft 3.000 millones de dólares, lo que nos explica el ritmo que está teniendo este sprint final. No obstante, también cabe la posibilidad de que ambas partes acuerden renegociar el acuerdo, ya sea modificando algunos de sus puntos o, simplemente, estableciendo una prorroga vinculada a la solución de los problemas regulatorios y legales que, aún a día de hoy, enfrenta la operación.

Así pues, y a la espera de lo que pueda ocurrir entre mañana y el martes, y que pueda ocasionar el cambio de posición de la CMA, la posibilidad de que se complete la compra es algo muy real, y las reacciones de CMA y de Sony parecen un claro indicador de ello. Y es que no me parece casual en absoluto que la CMA acepte negociar tras la sentencia judicial del martes, que se muestre dispuesta a acelerar el proceso después de la decisión de la Corte de Apelaciones, y que en este escenario una Sony que se ha mostrado especialmente belicosa con la operación desde el principio, ahora se atenga a firmar un acuerdo con Microsoft. Parece, en verdad, que nos encontramos ante una reacción en cadena. en la que nadie quiere quedarse fuera de la foto.

La firma del acuerdo ha sido comunicada por Phil Spencer, máximo responsable de el ecosistema Xbox, y republicada y comentada por Brad Smith, presidente de Microsoft y una de las figuras más importantes durante todo este proceso con los reguladores, en ambos casos a través de sus cuentas de Twitter. Y, como no podía ser de otra manera, en el epicentro de dicho acuerdo nos encontramos con Call of Duty y la garantía de que, una vez completada la compra, que ahora parece más probable que nunca, la popular franquicia seguirá llegando a PlayStation con normalidad.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

«Nos complace anunciar que Microsoft y @PlayStation han firmado un acuerdo vinculante para mantener Call of Duty en PlayStation tras la adquisición de Activision Blizzard. Esperamos un futuro en el que los jugadores de todo el mundo tengan más opciones para jugar sus juegos favoritos.«, podemos leer en el mensaje de Phil Spencer.

From Day One of this acquisition, we’ve been committed to addressing the concerns of regulators, platform and game developers, and consumers. Even after we cross the finish line for this deal’s approval, we will remain focused on ensuring that Call of Duty remains available on… https://t.co/hMWjC58wRi — Brad Smith (@BradSmi) July 16, 2023

Por su parte, el mensaje de Brad Smith afirma lo siguiente: «Desde el primer día de esta adquisición, nos hemos comprometido a abordar las preocupaciones de los reguladores, los desarrolladores de juegos y plataformas y los consumidores. Incluso después de que crucemos la línea de meta para la aprobación de este acuerdo, seguiremos enfocados en garantizar que Call of Duty permanezca disponible en más plataformas y para más consumidores que nunca.»

No se aclara en ninguno de estos mensajes, eso sí, la duración del contrato suscrito entre Microsoft y Sony. Recordemos que, inicialmente, Microsoft ofreció a Sony el cumplimiento de todos los contratos ya existentes y la firma de uno que garantizara la llegada de Call of Duty a PlayStation durante tres años, algo que para Sony resultaba insuficiente. Desde entonces, Microsoft ha firmado múltiples acuerdos con un plazo de 10 años, e incluso ofreció este mismo plazo a Sony, por lo que es muy probable que esas sean también las condiciones del suscrito hoy entre ambas partes. ¿Y qué es lo que ha cambiado desde entonces? Pues, probablemente, que en aquel momento Sony contaba con que la operación no saldría adelante, algo en lo que esta última semana se ha debido ver forzada a cambiar de opinión.

¿Tendremos noticias definitivas sobre la compra entre mañana lunes y el martes? Esto depende, de manera fundamental, de la CMA y su capacidad de dar una rápida respuesta. Si mañana mismo se produce una confirmación en este sentido, la compra será un hecho. Y si no lo hace, probablemente Microsoft medirá las probabilidades de alcanzar un acuerdo rápido con el regulador británico y, claro, las de renegociar una nueva fecha con la actual junta directiva de Activision Blizzard. Si ambas opciones son posibles, podemos contar con que se retrase unas semanas pero, en caso contrario, parece probable que al terminar el martes, Activision Blizzard ya sea propiedad de Microsoft.

Sea como fuere, sin duda estamos viviendo unos días finales para el acuerdo de infarto.