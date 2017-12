¿Una Internet alternativa para proteger la neutralidad en la red?

El fin de la neutralidad en la red en Estados Unidos ha sido la noticia de la semana. Tragedia anunciada y consumada tras una votación histórica (3 votos contra 2) ganada por los representantes del Partido Republicano y que puede acabar con la Internet que conocemos.

El lobby de las poderosas operadoras de telecomunicaciones estadounidenses han ganado la batalla. Veremos si la guerra. Que un ex-abogado de la operadora Verizon, desde su actual puesto de presidente de la FCC, haya sido el máximo responsable del proceso de desmantelamiento de la neutralidad en la red, indica por sí sólo quiénes son los impulsores y beneficiados de todo este proceso.

La Neutralidad en la Red es un principio fundamental para salvaguardar una Internet libre, abierta y no discriminatoria. Y no sólo para proteger la innovación o la oportunidad de negocio en condiciones igualitarias para pequeñas empresas, sino para proteger derechos fundamentales en la era digital, como el de opinión y expresión.

Sin neutralidad en la red, los proveedores de acceso a Internet tendrán la capacidad técnica y la autoridad legal para discriminar los accesos y el tráfico de la Red de redes. En cristiano: cobro de cantidades suplementarias por el uso de determinadas aplicaciones y servicios ofreciendo ventajas competitivas al priorizar accesos y tráfico a quien pague más por ello.

Las nuevas normas dejan abierta la posibilidad de aumentar precios, bloquear determinados contenidos o criminalizar -legalmente- redes como las P2P. Y cómo no, sustentar el control político de la Red de redes que vemos en muchos países. Pequeñas empresas y start-ups tendrán que soportar estos mayores costes de servicio. Y los que no paguen se encontrarán en una clara desventaja comercial acabando con la competencia. Ya sabes lo que supone para el consumidor.

La Unión Europea en general y países como Francia en particular, han asegurado que ellos sí mantendrán la neutralidad, pero no te equivoques, cuando Estados Unidos estornuda el resfriado alcanza a todo el planeta. Mucho más en tecnología al tener allí su sede todas las grandes de Internet, comercio electrónico, centros de datos para servicios en nube y un largo etc. Las nuevas normas perjudican gravemente a los consumidores y también al canal y empresas de todo el mundo, especialmente las más pequeñas y start-ups, fuente de innovación en los últimos años.

“Internet alternativa” para proteger la neutralidad en la red

Medios como Motherboard & VICE no se resignan y proponen directamente crear una infraestructura de Internet comunitaria y alternativa que no sea propiedad de las grandes compañías de telecomunicaciones. A su juicio, “Internet es demasiado importante como para confiar su protección a políticos y grandes corporaciones”.

“Con el fin de preservar la neutralidad en la red y una Internet libre y abierta, hay que poner fin a nuestra dependencia de las corporaciones monopolísticas y construir algo fundamentalmente diferente: una infraestructura de Internet de propiedad y gestión comunitaria que se dedique a servir a las personas que se conectan a ella”, explican.

“La buena noticia es que es posible una mejor infraestructura de Internet”, aseguran, citando que pequeñas comunidades, organizaciones no lucrativas y start-ups han construido redes en Estados Unidos que compiten con las grandes redes. Sirven a sus comunidades en lugar de sus propietarios, están centradas en aspectos de privacidad y respetan los ideales de la neutralidad de la red.

Estas redes son una prueba de concepto en todo el país de que una mejor Internet es posible

Motherboard y VICE Media no se van a quedar en la teoría y han anunciado el compromiso para ser parte del cambio. Por ello, van a construir una red comunitaria con base en su sede de Brooklyn que proporcionará conexiones a Internet para el barrio y que estará conectada a una red de malla existente más amplia de la ciudad de Nueva York, “con el fin de fortalecer una red de la comunitaria que ya ha decidido que el status quo no es lo suficientemente bueno”.

La red se conectará a la Internet real y estará respaldada por una infraestructura de fibra, pero no dependerá de un proveedor de Internet tradicional. Motherboard documentará todo el proceso que están siguiendo para crear esta Internet alternativa y el año que viene publicará una “Guía para crear un ISP”, con los aspectos técnicos, legales y políticos para construirla.

Proyectos como este son posibles y asequibles como muestran el NYC Mesh y el Equitable Internet Initiative en Detroit, cita el medio, asegurando que “las compañías de telecomunicaciones sólo podrán poner fin a la libertad de Internet, si no hay otra alternativa”. Interesante – Motherboard & VICE