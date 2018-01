Tenemos una nueva filtración que se presenta como la primera imagen real de la parte trasera de los Galaxy S9 y S9+, al menos en teoría, y lo cierto es que cuadra perfectamente con todas las informaciones que hemos ido viendo hasta el momento.

El acabado en cristal curvado y el marco rematado en metal se une a la rumoreada configuración de doble cámara en el Galaxy S9+, mientras que en el Galaxy S9 tenemos una única cámara en la parte posterior.

También vemos la nueva ubicación del lector de huellas dactilares, que va colocado justo debajo de la lente de la cámara, y en general no hay nada que nos haga dudar de esta imagen aunque no procede de fuentes oficiales, así que no podemos darle una credibilidad total.

Los Galaxy S9 y S9+ tendrán unas especificaciones comunes, entre las que se incluye un SoC Snapdragon 845-Exynos 9810 (según mercado), 64 GB de capacidad de almacenamiento y una cámara frontal de 8 MP.

Las diferencias más importantes estarán en el tamaño de pantalla, que sería de 5,8 pulgadas en el Galaxy S9 y de 6,2 pulgadas en el Galaxy S9+; en la memoria RAM (4 GB en el modelo estándar y 6 GB en el “Plus”) y en la ya citada configuración de doble cámara.

Si todo va según lo previsto el anuncio de los Galaxy S9 y S9+ debería producirse en algún momento del mes de febrero, lo que significa que su lanzamiento oficial se espera para mediados de marzo, una fecha que supondría un adelanto de un mes si comparamos con lo ocurrido con los Galaxy S8 y S8+.

Más información: GSMArena.

Actualizado: Es un montaje sacado de un vídeo de un diseñador, pero se acerca bastante a lo que podríamos ver en los terminales definitivos de Samsung.