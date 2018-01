Xbook One X; una Xbox One X con cuerpo de portátil

La Xbook One X es una curiosa e interesante modificación que ha permitido convertir una Xbox One X en un sistema todo en uno “portátil”, entrecomillado porque por sus dimensiones no es precisamente fácil ni cómodo de transportar.

Como podemos ver en el vídeo el resultado final es muy bueno ya que la Xbook One X tiene un acabado excelente y derrocha calidad, pero como anticipamos su enorme tamaño hace que pierda atractivo y que quede más como un proyecto curioso que como algo realmente útil.

Eddie Zarick, autor de esta modificación, es un viejo conocido en el mundo del modding ya que ha sacado adelante proyectos de PS4 y Xbox One S convertidas en portátiles y ofrece sus servicios a todo aquél que pueda pagarlos, pero no son precisamente económicos y la Xbook One X no es una excepción.

Este mod integra la consola, un teclado, el nuevo chasis y una pantalla de 21,5 pulgadas con resolución 1080p. Su precio es de 2.495 dólares, una cifra demasiado elevada si tenemos en cuenta que una Xbox One X cuesta 499 dólares.

Sabemos que el proceso de montaje y de adaptación requiere tiempo y trabajo y que los componentes utilizados tienen un coste, pero pedir 2.000 dólares por todo ello nos parece totalmente exagerado.

Con esos 2.495 dólares podríamos comprar la consola, una televisión 4K y todavía nos quedaría dinero de sobra para un portátil gaming de gama media, aunque es cierto que la exclusividad hay que pagarla y ese es el único argumento que da un poco de sentido a la Xbook One X.

Más información: Neowin.