LG cambiará el nombre de sus próximos smartphones tope de gama

Aunque no lo parezca en la mayoría de los casos el nombre de un producto puede tener un impacto importante en su aceptación por los consumidores, un tema que afecta especialmente a los smartphones tope de gama y que no es exclusivo de ningún fabricante.

Para entenderlo mejor basta con recordar el movimiento que ha llevado a cabo Apple con sus últimos terminales. Siguiendo su estrategia habitual este año deberíamos haber visto los iPhone 7s y iPhone 7s Plus y no los iPhone 8 y iPhone 8 Plus, un cambio de nombre que ha marcado el final de la serie “S” y que ha colocado a ambos terminales con la misma numeración que los Galaxy S8 y Galaxy S8+.

Esto tiene una explicación muy sencilla y es que el consumidor más inexperto suele dejarse llevar por la numeración del nombre de un producto para identificarlo y compararlo con sus rivales directos. Lo dicho significa que un consumidor “inexperto” podría dejarse llevar por el nombre y pensar que un iPhone 7s es inferior a un Galaxy S8.

Con esto en mente podemos asimilar mejor la decisión de LG de cambiar el nombre de sus próximos smartphones tope de gama, un movimiento que todavía no se ha concretado de una forma específica pero que podría ejecutarse de dos formas diferentes o combinadas.

La compañía surcoreana podría introducir un nombre más largo y/o añadir un segundo dígito a la numeración de sus terminales, de manera que el LG G7 pasaría a ser LG G70 y sí, dicen “las malas lenguas” que la razón principal es la que ya os hemos dado anteriormente, evitar que por asociación los consumidores piensen que un LG G7 está por detrás de los futuros Galaxy S9 y iPhone 9.

Más información: GSMArena.