El valor de Bitcoin vuelve a bajar, Corea del Sur baraja prohibiciones

Llevamos unas semanas bastante movidas en el sector de las criptodivisas. El valor de Bitcoin ha vuelto a sufrir una caída importante que la ha hundido hasta los 12.845,71 dólares, una cifra que queda muy lejos de ese máximo de 20.000 dólares que alcanzó recientemente.

Como podemos ver en el tweet que adjuntamos esa caída en el valor de Bitcoin se ha producido de forma directa y es un pico a la baja indudable. Sí, no es el más grande que ha sufrido la conocida criptodivisa a lo largo de su historia, pero es un fiel reflejo de su alta volatilidad y de su inestabilidad.

Las principales fuentes que hemos consultado aseguran que esta caída se ha producido por las declaraciones de Park Sang-ki, Ministro de Justicia de Corea del Sur, quien confirmó que están trabajando en un Proyecto de Ley que podría acabar prohibiendo el intercambio de criptodivisas por moneda local.

Todavía no hay nada confirmado pero está claro que se ha producido un pequeño brote de pánico y que Bitcoin no pasa por su mejor momento a pesar de que todavía mantiene un valor muy alto.

Decimos esto por esa marcada inestabilidad a la que hicimos referencia y también por el hecho no nos termina de cuadrar esta situación. En el pasado Bitcoin ha enfrentado situaciones más complicadas (recordad el caso de China) y sin embargo no dejó de crecer.

Sin embargo durante las últimas semanas su valor ha ido desde los 20.000 hasta los 12.000 dólares, recuperándose hasta los 17.000 dólares y volviendo a bajar a los 12.845,71 dólares. Una montaña rusa que la convierte en una inversión nada recomendable.

Más información: HotHardware.

Bitcoin has fallen below $13,000 on CoinDesk’s Price Index after reports that South Korea may ban cryptocurrency exchanges https://t.co/68u8s66Bqm pic.twitter.com/nmud7QgbUC

— CoinDesk (@coindesk) 11 de enero de 2018