Las últimas informaciones que llegan de mano de los principales analistas del sector confirman que Apple tiene pensado mantener el precio del iPhone X en 2018, un movimiento que podría tener efectos positivos y negativos.

Es un tema complejo pero podemos analizarlo de forma sencilla para que lo entendáis sin problema. El precio del iPhone X constituye una barrera clara para muchos consumidores que opera no sólo desde una perspectiva real (no tener dinero para comprarlo) sino también desde una perspectiva psicológica (tener dinero para comprarlo pero no hacerlo por considerarlo muy caro).

El lado negativo queda claro; el precio del iPhone X afectará negativamente a sus ventas si se mantiene inalterado durante 2018. Sin embargo hay un lado positivo, y es que vender un smartphone a un precio elevado ayuda a amortiguar mejor una reducción de ventas (vender más a menor precio puede ser igual de favorable que vender menos a mayor precio).

Esta información viene directamente de Ming-Chi Kuo, analista de KGI Securities, uno de los analistas más populares y más respetados del universo Apple, quien además ha comentado que la firma de Cupertino tiene pensado mantener ese enfoque premium del iPhone X en las próximas generaciones.

Esto quiere decir que el iPhone X de primera generación no bajará de precio en ningún momento y que acabará siendo descatalogado una vez que Apple anuncie los modelos de segunda generación, algo nada frecuente ya que la compañía de Cupertino acostumbra a bajar el precio de las generaciones anteriores de su serie iPhone para mantenerlos en el mercado durante uno o dos años más como mínimo.

Tiene sentido, ya que Apple quiere mantener en definitiva un alto valor de marca con el iPhone X, y reducir su precio a mediados de año tendrá efectos negativos en este sentido.

Os recordamos que según las últimas previsiones la firma de la manzana tiene pensado lanzar dos nuevos iPhone con pantalla OLED y formato 18:9 en septiembre de este año, y que además habrá un tercer modelo con dicho formato pero acompañado de un panel IPS que en teoría sería más “económico”.

