El HTC U12 no asomará en el MWC, tendrá un evento independiente

La compañía taiwanesa ha tenido momentos mejores, de eso no hay duda, pero no está dispuesta a tirar la toalla en el sector smartphone. Este año van a presentar el HTC U12, un nuevo tope de gama que en principio debería seguir las principales tendencias del sector smartphone, aunque contra todo pronóstico no será presentado en el MWC de este año.

Según las últimas informaciones a las que hemos tenido acceso el HTC U12 será anunciado en un evento especial que celebrará la propia HTC, aunque no tenemos detalles sobre la fecha concreta del mismo, por lo que sólo nos queda esperar.

Es muy curioso ver que prácticamente todas las compañías que comercializan smartphones Android tope de gama están evitando una presentación en el MWC para no “colisionar” con Samsung y su Galaxy S9, una realidad que nos permite constatar el peso que tiene el gigante surcoreano en el sector smartphone.

Volviendo al HTC U12 esperamos que mantenga un diseño muy similar al que vimos en el HTC U11+, aunque no descartamos que la compañía taiwanesa introduzca pequeños cambios a nivel estético y/o de materiales.

Por lo que respecta a las especificaciones no habrá sorpresas; todo apunta a que el HTC U12 montará una pantalla con formato 18:9, un SoC Snapdragon 845, interfaz Edge Sense, doble cámara trasera, 6 GB de RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento.

Habrá que ver qué precio decide ponerle HTC, un factor que sin duda será clave para el éxito de este nuevo terminal. Ya hemos comentado en ocasiones anteriores que uno de los mayores errores que comete la compañía taiwanesa es el exceso de precio que aplican a sus terminales, un fallo grave que lamentablemente se han negado a corregir de forma reiterada.

Más información: GSMArena.