El Essential Phone vendió 88.000 unidades en 2017

Desde sus inicios el Essential Phone se concibió como un terminal que iba a ser capaz de ofrecer la experiencia definitiva en Android. La compañía Essential, creadora del smartphone homónimo y fundada por Andy Rubin, uno de los “papás” de Android, generó una gran expectación y obtuvo una financiación mil millonaria para sacar adelante su proyecto.

Es curioso ver cómo funciona el mundo, un simple proyecto sin valor real logró atraer más de mil millones de dólares. No hay duda de que el peso que tiene Andy Rubin como co-fundador de Android fue determinante, pero aún así el proyecto en sus inicios no era más que puro humo.

El caso es que al final el Essential Phone ha acabado siendo un fiasco absoluto. En iFixit ya nos dejaron un interesante presagio cuando lo definieron como un terminal imposible de reparar sin destrozarlo casi por completo, y lo valoraron con un 1 sobre 10 aunque en realidad merecía el cero como os contamos en este artículo.

Los últimos datos de ventas que ha publicado IDC indican que el Essential Phone cerró 2017 con unas ventas aproximadas de 88.000 unidades, una cifra ridícula ya que se ha conseguido en un periodo de seis meses, y que como anticipamos no hace más que confirmar el fracaso de dicho terminal.

En su lanzamiento este smartphone llegó al mercado con un precio de 699 dólares pero ha ido bajando gradualmente hasta quedar en 399 dólares, una carrera a la baja que evidencia un esfuerzo desesperado por atraer al cliente que sin embargo no ha funcionado.

