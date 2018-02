Apple y cobalto, cuestión de estado

Apple busca comprar cobalto directamente a las compañías mineras para garantizarse el suministro de un mineral esencial en la fabricación de baterías para sus dispositivos, teléfonos móviles, tablets y computadoras portátiles.

Según cuenta Bloomberg, las negociaciones de Apple muestran la preocupación de las tecnológicas ante el aumento de la demanda de cobalto en el mercado mundial por el auge de los coches eléctricos que también las utilizan.

La demanda de cobalto (y con ello el precio) se está disparando y Apple busca un acuerdo de suministro a largo plazo directamente con las compañías que extraen el mineral, hasta ahora responsabilidad de los propios productores de baterías.

Alrededor de un cuarto de la producción global de cobalto se usa en teléfonos inteligentes. Teniendo en cuenta la dependencia de Apple de la venta de iPhones podemos entender una estrategia que ha repetido en el pasado, con el suministro de memorias o más recientemente con las pantallas OLED.

Apple es uno de los mayores clientes finales del mercado de cobalto y el rápido crecimiento de la demanda de baterías de vehículos eléctricos amenazan con crear escasez de una materia prima esencial, como muestra las previsiones de Darton Commodities:

BMW, Mercedes, Volkswagen o Samsung son otros fabricantes que están en la carrera por el cobalto, cuyo suministro mayoritario (60%) proviene de la República Democrática del Congo. La producción de este mineral no está exenta de polémica ante las acusaciones de Amnistía Internacional de su extracción manual por niños. Apple se comprometió a no comprar de las minas a pequeña escala y verificar las condiciones laborables del suministro de cobalto. Los contratos directos con las mineras pueden ayudar a su control. Ya conoces que los flamantes gadgets que usamos en el primer mundo llega en parte de la miseria de otros y las tecnológicas tienen el poder de conseguir la perseguida producción ética. Si quieren y no se impone el negocio sobre todo lo demás.