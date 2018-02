Xiaomi Mi MIX 2S confirmado para el 27 de marzo, especificaciones

MWC 2018. El gigante chino ha confirmado a través de su portavoz Donovan Sung que el Xiaomi Mi MIX 2S será lanzado oficialmente el próximo 27 de marzo, una fecha que queda muy cerca del debut de otros terminales como los Galaxy S9 y Galaxy S9+, ya que ambos estarán disponibles a partir del 16 de marzo.

El Xiaomi Mi MIX 2S será un smartphone tope de gama que mantendrá las bases que vimos en el Xiaomi Mi MIX 2, un terminal muy potente y con una calidad de construcción excelente que además destacó por ofrecer una relación calidad-precio superior a la de sus rivales directos.

Esperamos que Xiaomi repita la fórmula que hemos visto en sus terminales anteriores, es decir que apueste por ofrecer un acabado premium con unas especificaciones de primer nivel a un precio más razonable que el de los topes de gama de la competencia, aunque no descartamos cambios importantes a nivel de diseño.

Por lo que respecta a las especificaciones el propio Donovan Sung ha confirmado que el Xiaomi Mi MIX 2S contará con un SoC Snapdragon 845 y que será uno de los terminales “más bellos” que han lanzado, aunque no profundizó en sus otras especificaciones.

A pesar de ello tenemos información de filtraciones y rumores anteriores, así que podemos dejaros una estimación bastante buena de lo que podemos esperar:

Mi MIX 2S will use the next generation flagship processor Snapdragon 845. Launching on March 27th! ❤️ pic.twitter.com/XoOdmmcDO2

— Donovan Sung (@donovansung) 25 de febrero de 2018