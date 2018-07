DuckDuckGo acusa a Google de prácticas anticompetitivas

La multa de la Unión Europea no es el único frente que tiene Google por temas de abuso de posición dominante. De hecho, otro conflicto menos conocido es el que tiene con el buscador alternativo DuckDuckGo, que acusa a la multinacional de enviar visitantes desde dominio Duck.com al buscador de Google.

Para los que anden perdidos, DuckDuckGo es uno de los buscadores alternativos más conocidos, y destaca sobre todo por ser muy respetuoso con la privacidad. DuckDuckGo acusa a la multinacional de Mountain View de redirigir desde Duck.com a Google, lo que puede terminar siendo confuso para los usuarios que no sepan a quién pertenece Duck.com. Este dominio es derivado de la adquisición por parte de Google de On2 Technologies, Inc., que anteriormente operó bajo el nombre de The Duck Corporation

Pero las quejas del buscador alternativo no se quedan ahí, ya que también denuncian el hecho de que Google Chrome no incluya DuckDuckGo en la lista de buscadores por defecto en ninguna de sus versiones, ya sea escritorio, Android o iOS. Esta situación puede parecer injusta si tenemos en cuenta que se trata de uno de los más utilizados, aunque su cuota no sea muy alta debido al fuerte dominio de Google en este segmento.

Pero las cosas no acaban aquí, ya que cada vez que se actualiza la extensión oficial de DuckDuckGo, Chrome pregunta si se quiere revertir la configuración de búsqueda y desactivar la extensión, una práctica que se puede considerar totalmente anticompetitiva y que no solo podría afectar a los usuarios de Chrome, sino también a los de Chromium y posiblemente otros navegadores basados en la misma tecnología que se apoyan en la Chrome Web Store.

En cuanto la denuncia de DuckDuckGo empezó a hacerse viral, Google reaccionó diciendo que permitirá seleccionar el buscador de salida en Duck.com, entre los que se encontrará el mencionado DuckDuckGo.

Fuente: BetaNews