Arrancan las reservas de los Intel NUC Bean Canyon

Los Intel NUC Bean Canyon, que son los van a incluir la generación de procesadores Coffee Lake y gráficos Intel Iris Plus 655, ya pueden ser reservados en algunas tiendas minoristas, estando los primeros envíos planeados para el mes de septiembre según SimplyNUC.

Los NUC Bean Canyon contarán con modelos bastante potentes que los vuelven aptos para una gran variedad de tareas pesadas. De hecho, después de Skull Canyon y Hades Canyon, se puede decir que son los mini-PCs más potentes que se hayan visto. Mientras que Skull Canyon y Hades Canyon son modelos algo más orientados a los juegos, Bean Canyon podría ser perfecto para tareas que exigen a nivel de CPU pero no de GPU.

SimplyNUC cuenta que los primeros modelos de Bean Canyon que serán enviados son los que incluyen CPU Core i7, mientras que las reservas de unidades con Core i5 y Core i3 podrían no ser enviadas hasta mediados o finales de octubre. Los Intel NUC no son en un principio ordenadores completos, ya que carecen de de algunos elementos importantes como el almacenamiento, aunque eso no impide a los minoristas vender unidades preconfiguradas, ya que SimplyNUC tiene en su catálogo a un NUC Bean Canyon con Intel Core i3-8109U como procesador, 8GB de RAM, 128GB de SSD y no incluye sistema operativo por defecto, algo que podría aumentar su atractivo para los usuarios de Linux, aunque también se puede comprar aparte una licencia de Windows 10 Home o Pro y mejorar las características de hardware. Sobre los precios, el modelo 8i3BEK, con Core i3, cuesta en un principio 274 dólares.

Como conexiones Bean Canyon incluye un puerto Thunderbolt 3/USB Type-C, dos puertos USB 2.0, soporte para bloqueo Kensington, ranura para tarjeta SD, cuatro puertos USB 3.0 Type-A, jack de 3,5mm para audio 2.0, HDMI 2.0, Wi-Fi y Gigabit Ethernet. Debido a que incluyen procesadores de 28 vatios, Intel ha incluido un adaptador de energía de 90W y ha mejorado el sistema de disipación con respiraderos en los laterales.

Otro detalle interesante es que se ha actualizado la configuración del micrófono para levantar el mini-PC de la suspensión utilizando una palabra clave que el usuario tendrá que pronunciar.

