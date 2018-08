Xiaomi estrena marca de smartphones con el potente POCO F1

GamesCom 2018. Resident Evil 2 Remake es uno de los juegos triple A más esperados del momento y según las últimas informaciones está adaptado para funcionar con la tecnología NVIDIA RTX, toda una sorpresa ya que NVIDIA no lo incluyó en la lista de títulos compatibles que vimos en su evento dedicado a la presentación de las GeForce RTX 20.

La confirmación viene de la mano de John Linneman, de DigitalFoudry, quien ha comentado que el “pobre” rendimiento de las primeras demos técnicas de NVIDIA RTX en juegos como Battlefield V y Shadow of the Tomb Raider se debe a que dicha tecnología ha sido implementada en poco tiempo y todavía no se ha optimizado apropiadamente. Esto quiere decir que las desarrolladoras de ambos títulos todavía tienen trabajo por delante, y que las versiones finales deberían ofrecer una fluidez superior.

Está por ver qué es capaz de ofrecer realmente la nueva generación de NVIDIA en juegos actuales con y sin trazado de rayos. Las primeras impresiones no han sido demasiado buenas, pero vamos a dar un voto de confianza y a esperar a tener análisis completos para poder sacar conclusiones debidamente fundadas.

Resident Evil 2 Remake con NVIDIA RTX : ¿qué mejoras traerá?

Es una buena pregunta. Si se hace una implementación completa podemos esperar mejoras divididas en cuatro grandes grupos:

Iluminación de alta calidad.

Reflejos mejorados y de gran realismo.

Sombras dinámicas, suaves y realistas.

Suavizado de bordes DLSS (Deep Learning Super-Sampling).

Resident Evil 2 Remake es un juego en el que los efectos de luces y sombras tendrán un gran peso, así que la tecnología NVIDIA RTX podría marcar una diferencia importante en términos de calidad gráfica, aunque su impacto en el rendimiento también podría ser bastante considerable. De momento solo podemos esperar.

Antes de cerrar este punto os recordamos las especificaciones necesarias para poder mover el juego en compatibles con la tecnología NVIDIA RTX desactivada.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5 4460 o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o Radeon R7 260X con 2 GB.

Esto debería ser suficiente para jugar en 1080p con calidades bajas o medias.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i7 3770 o AMD FX 9590.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 3 GB o Radeon RX 480 de 4 GB.

Con esto deberíamos poder jugar en 1080p con calidades altas o máximas.

Claire Redfield entra en acción

Toda esta información ha venido acompañada de dos nuevos vídeos de Resident Evil 2 Remake, uno que muestra los primeros minutos de juego en la piel de Leon con resolución 4K y 60 FPS y otra protagonizada por Claire Redfield, siendo éste último el más impactante ya que recoge momentos muy importantes, como el enfrentamiento con William Birkin y la entrada en escena de Serry Birkin y del jefe Irons.

El lanzamiento de Resident Evil 2 Remake está previsto para el 25 de enero de 2019. Llegará a Xbox One, PS4 y PC, y contará con mejoras gráficas en PS4 Pro y Xbox One X. Capcom todavía no ha aclarado qué podemos esperar en esas dos consolas, pero lo más probable es que cuenten con un aumento de resolución y con mejoras en texturas y sombras.