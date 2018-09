Canon se apunta a las mirrorless full frame con la nueva EOS R

¿Va Netflix a por su propio Juego de Tronos? Esa fue la sensación que dieron con Marco Polo, para después de dos temporadas y un cliffhanger de aúpa, dejar colgados a todos los seguidores cancelando la serie. Pues bien, parece que con The Witcher van a tener una nueva oportunidad, mucho más épica y mágica si cabe gracias al entorno en el que se desenvuelve el protagonista de la franquicia de CD Projekt.

Hace más de un año que se supo que Netflix haría una serie de The Witcher, si bien desde entonces los detalles han ido cayendo cual cuentagotas. Se habló de que detrás de la producción estarían responsables de proyectos como La Momia y The Expanse, que los efectos especiales correrían a cargo de la prestigiosa compañía polaca Platige Image, que entre otros trabajos ha participado en los mismos juegos de The Witcher…

De lo que aún no se sabía nada es del reparto y, muy especialmente, de quién iba a encarnar al protagonista por excelencia de libros y juegos. Pero ya se sabe: será Henry Cavill quien se ponga en la piel de Geralt de Rivia para llevar The Witcher a la pantalla pequeña. Si el nombre no os suena, su cara lo hará seguro, porque es el Superman actual.

Algo curioso acerca de esta noticia es que a principios de agosto fue el propio Henry Cavill quien soltó lo de que le gustaría ser Geralt de Rivia en la serie de Netflix y… dicho y hecho. El británico está en su momento cumbre tras interpretar en tres películas a Superman y tener un rol destacado en la última de Misión Imposible, y la cadena estadounidense no parece habérselo pensado mucho a la hora de aceptar la sugerencia.

Si es o no el actor adecuado para el papel, habrá que esperar hasta 2020 para verlo, fecha aproximada de estreno de la serie, de la que también se sabe que su primera temporada constará de 8 capítulos y que será más fiel al estilo de los juegos que al de los libros. Esperemos que Netflix se lo tome en serio y, por extremadamente difícil que sea intentar igualar un fenómeno Juegos de Tronos, se quede cerca y nos haga disfrutar.

Por último, cabe mencionar que Andrzej Sapkowski, autor de las novelas quien en alguna ocasión se ha quejado de lo poco que le pagaron por los derechos, o de cómo por culpa de los juegos vende menos libros, será parte del proyecto como asesor creativo.