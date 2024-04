La Microsoft Store recibe una actualización que mejora el rendimiento

El gigante de Redmond ha lanzado una nueva actualización que eleva la Microsoft Store a la versión 22403, y que a pesar de no contener nuevas características o funciones es importante, porque mejora sustancialmente el rendimiento de esta, lo que se traduce en una mejor experiencia de uso y en tiempos de carga más rápidos. Esta tienda nos permite adquirir diferentes tipos de contenidos, incluyendo juegos, aplicaciones, películas y licencias de Windows, entre otros.

Esta actualización se lanzó a principios de este mes en el canal Insider, y parece que ha estaba bien afinada porque ha tardado menos de dos semanas en empezar a llegar al canal estable.

El equipo que se dedica a mantener y actualizar la Microsoft Store ha confirmado que con esta nueva actualización podemos esperar una reducción de los tiempos de carga en las páginas de producto de hasta un 40%, mejoras en los tiempos de carga del proceso de licencia para que el botón «comprar» aparezca hasta un 50% más rápido de media y una experiencia de lanzamiento de la aplicación mejorada.

We have also optimized how the application manages entitlement and licensing, resulting in the «Buy» button being displayed approximately 1.5 times faster. (3/5) pic.twitter.com/9iLOq7X2D1

— Rudy Huyn (@RudyHuyn) April 3, 2024