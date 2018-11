Windows 10 e iCloud se vuelven incompatibles

Tras su primer retraso, y ser lanzada no una, sino hasta dos veces para resolver las distintas incidencias, el regreso de la actualización de octubre de Windows 10, el pasado 13 de noviembre, ha vuelto a hacer de las suyas. Ésta vez les ha tocado a los usuarios de Apple, quienes se han visto ante la incompatibilidad para usar iCloud desde sus PCs.

Más concretamente, este fallo está impidiendo que los ordenadores con iCloud para Windows instalen la última actualización de Windows 10; o en contrapartida, aquellos que ya tengan instalada la actualización, no podrán utilizar la última versión de iCloud, recibiendo una advertencia de incompatibilidad con el sistema operativo.

Así pues, Microsoft afirma estar ya trabajando con Apple para resolver este error de iCloud para Windows, que crea problemas al actualizar o sincronizar álbumes de fotos compartidos cuando se usa esta última versión de Windows.

Sin embargo, todavía no se ha dado a conocer cuándo se podría esperar que llegue una solución, manteniéndose un silencio por parte de las dos compañías, algo que podría implicar problemas mayores con esta incompatibilidad. Esto implica que, nos guste o no, es posible que nos toque renunciar a iCloud o la actualización de Windows, al menos por un tiempo.

No obstante, esto no significa que no existan más opciones que las de esperar y renunciar a mantenernos actualizados con respecto a nuestra nube:

Si bien la actualización automática de iCloud no estará disponible en nuestro PC, siempre podremos transferir manualmente nuestros archivos más urgentes a otro de los dispositivos conectados, y cargarlos a la nube desde este.

Otra de las opciones podría ser la de rechazar (en el caso de no haberse actualizado ya) o revertir la actualización de Windows 10, o incluso ser el primer paso para plantearnos una de las múltiples alternativas que existen frente a este sistema operativo.