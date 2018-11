Galaxy S10: un gigante de 6,7 pulgadas, 6 cámaras y 5G

Al igual que Apple presentó un diseño radicalmente nuevo para el décimo aniversario del iPhone, los rumores ahora se enfocan en el décimo modelo de la gama Galaxy S de Samsung. Y es que según afirman desde el Wall Street Journal, el próximo Galaxy S10, conocido internamente como “Beyond X”, tendrá un modelo con una pantalla enorme de 6,7 pulgadas, seis cámaras y compatibilidad con redes 5G.

No sólo eso, este mismo informe señala que el Galaxy S10 contaría con otras tres versiones más, variando de tamaño con pantallas entre 5,8 pulgadas y 6,4 pulgadas, entre tres y cinco cámaras, pero que no contarían con compatibilidad 5G.

Hace apenas un par de semanas, Samsung anunció en su conferencia de desarrolladores cuatro tipos diferentes tipos de muescas o “notches” para sus pantallas, realmente discretos y pequeños, y que permitirían un ratio de pantalla superiores al 90%. Algo que parece encajar bastante bien con las cuatro posibles variantes del Galaxy S10.

Top Notch#Samsung teases three ‘Infinity’ notch designs, notchless ‘New Infinity’ display.

Infinity V comes with V-notch screen

Infinity U comes with U-notch screen

Infinity O comes with O-type screen

New Infinity display features no bezels or notches. Which one do you want? Mm pic.twitter.com/qyW9qwvrGS

— AndroidStud (@AndroidStud) November 8, 2018