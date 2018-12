Novedades VOD 48/18: ‘Miss Sherlock’ llega a HBO España

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y después de unas semanas con multitud de lanzamientos, llega la calma relativa y con ella un hecho digno de mención: HBO se lleva la cabecera por primera vez desde que pusimos en marcha esta sección, lo cual no quiere decir mucho en realidad, porque este año no ha habido Game of Thrones y nos perdimos la segunda temporada de Westworld, que es de lo mejor que se está rodando ahora. Por el contrario, que en una semana floja HBO destaque por descarte… ¿Qué tipo de señal es esa? Sea como fuere, el contenido de HBO Asia domina la tabla.

Miss Sherlock

Comenzando por Miss Sherlock, esta serie japonesa cuya primera temporada consta de apenas cinco capítulos, es exactamente lo que parece: Sherlock Holmes en plan moderno, léase el Sherlock de la BBC, pero con mujeres al frente. Coproducida por HBO Asia y Hulu, se estrenó hace unos meses y llega ahora a HBO España. La venden como “una leyenda reimaginada”, aunque viendo el tráiler… Espérate cualquier cosa.

Folklore

Más de HBO Asia, pero ahora de verdad, y es que los seis capítulos de esta antología de terror se cuentan en seis lenguas diferentes, recorriendo el continente con otras tantas historias muy apegadas al terreno en el que se han filmado. De ahí Folklore.

Grisse

Y más de HBO Asia, aunque a diferencia de las anteriores, cuyas temporadas se han estrenado al completo, Grisse ha completado sus cuatro capítulos esta semana. Se trata de un drama de época, ambientado en el periodo colonial en las Indias Orientales Neerlandesas y rodado en inglés.

En esta ocasión, HBO España descarga mucho más material, como queriendo aprovisionarse de cara a las Navidades, y además de otro contenido original como el documental The Truth About Killer Robots o los nuevos capítulos de series como Manifest, Tell Me a Story, Sally4Ever, Camping o All American, llegan más capítulos de Legacies, Supergirl, Legends of Tomorrow, así como un montonazo de películas: Animales fantásticos y dónde encontrarlos, la serie de Fast and the Furious, X-Men Orígenes: Lobezno, X-Men: Primera Generación, X-Men 2, Ghost Rider: Espíritu de venganza, The Amazing Spider-Man, Aliens vs. Predator 2, Predators, El guía del desfiladero (Pathfinder), X-Files: Creer es la clave, 13 fantasmas, 30 días de oscuridad, Noche en el museo 2, Borat, un puñado de comedias románticas…

Baby

El primer estreno destacado de Netflix es Baby, una serie italiana que llega con la polémica como gancho, al estar inspirada en el escándalo ‘Baby Squillo’ que sacudió Roma en 2013 con la prostitución de menores de la clase alta de la ciudad.





1983

1983 es una distopía que propone un escenario siniestro: qué sería de Polonia si el telón de acero nunca hubiese caído y el país se mantuviese sumido en un estado policial. Como The Man in the High Castle, pero con un tono más mundano que fantástico. O eso parece.

No obstante, como es costumbre en Netflix, hay unos cuantos contenidos exclusivos más para elegir:

Un príncipe para Navidad: La boda real , o la enésima moñada que ha lanzado Netflix de cara a las fiestas.

, o la enésima moñada que ha lanzado Netflix de cara a las fiestas. El mundo es tuyo , película francesa ambientada en España en la que una traficante se enfrenta a su último encargo.

, película francesa ambientada en España en la que una traficante se enfrenta a su último encargo. Death by Magic , un nuevo programa de magia en el que reconstruyen trucos clásicos “que tuvieron un final trágico”.

, un nuevo programa de magia en el que reconstruyen trucos clásicos “que tuvieron un final trágico”. F is for Family (T3) , nueva temporada de esta serie de animación para adultos.

, nueva temporada de esta serie de animación para adultos. Nicky Jam: El Ganador , serie colombiana sobre la vida del cantante Nicky Jam.

, serie colombiana sobre la vida del cantante Nicky Jam. Tiempo compartido , comedia mexicana historiada sobre unas vacaciones en familia.

, comedia mexicana historiada sobre unas vacaciones en familia. Rajma Chawal, comedia romántica india.

El resto, películas sueltas como Guardianes de la galaxia Vol. 2, la oscarizada Spotlight, la terrible El último cazador de brujas, Resident Evil: El capítulo final o Minecraft: Story Mode, además del documental Nacidos en China de Disneynature acerca de la fauna nacional en peligro de extinción.