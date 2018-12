Rowenta Smart Force Essential Aqua, análisis

Las posibilidades de adquirir un robot aspirador a un precio económico siguen aumentando, y en MuyComputer hemos podido probar la nueva apuesta de Rowenta, el Smart Force Essential Aqua. Hace unos meses ya analizamos el Rowenta Smart Force Extreme y ahora la prueba será sobre la línea Essential. Este producto está indicado para combatir el polvo y la suciedad en suelos duros y se puede comprar por menos de 200€.

Tras probarlo unas semanas, podemos garantizar que es un complemento perfecto para la limpieza del hogar, pero que aún no es sustitutivo de un aspirador “tradicional”. También hay que destacar que sigue sin ser “inteligente”, por lo que habrá zonas por las que pase varias veces y zonas que no toque nunca. Sobre las zonas por las que pasa, recoge con éxito la suciedad que se encuentra por el suelo.

Sobre el diseño, como la versión Extreme, este nuevo robot aspirador es completamente redondo, cuenta con cepillos laterales para llegar a las esquinas y es ligero. En la parte superior solo encontramos un botón Play/Pause que se ilumina en verde cuando está en funcionamiento y en rojo cuando tiene algún problema de batería o de atasco.

En la parte inferior, se encuentra el depósito de suciedad, que se puede limpiar sin dificultades, un cepillo central compuesto por cerdas que ocupa unos 15 centímetros y los cepillos laterales de cada lado. Para moverse utiliza dos ruedas en cada lateral y una más pequeña de dirección en la parte delantera.

Incluye también una base de carga con cable de alimentación que será la “casa” del aspirador y acudirá ahí de forma autónoma cada vez que necesite carga. Otra cosa que incorpora es un mando a distancia que será vital para controlar al robot, desde seleccionar uno de los tres modos de limpieza, programar la hora de empezar a limpieza o que vuelve a cargarse.

Y para poder evitar choques y caídas, el Rowenta Smart Force Essential Aqua incorpora sensores infrarrojos, parachoques y 3 sensores anti-caídas. La base de carga también tiene un sensor infrarrojo que se utiliza para que el robot aspirador sepa donde está la base y pueda llegar ahí. Además, incluye una cinta magnética que hará la función de pared si no se quiere que el robot avance por alguna zona en concreto.

Este dispositivo se encuentra disponible en dos colores: negro y azul o gris plata. Ambos son iguales salvo por la carcasa que exterior, que es lo que cambia de color.

Como comentábamos antes, el Rowenta Smart Force Essential Aqua tiene tres modos de limpieza. El primero es el “Random”, que limpia de forma aleatoria la casa. El segundo es el “Edge”, que se centra en pasar junto a las paredes y los rodapiés. El último es el “Random Room”, específico para una limpieza rápida de 30 minutos en una habitación.

Se echa de menos que no tiene aplicación para controlarlo, ni se genera un mapa de la casa para pasar por todas las zonas, por lo que habrá ocasiones que más pase por el mismo sitio varias veces y otras que no pase nunca. Al principio, puede ser un poco desesperante si no se está acostumbrado a este sistema, aunque como ya decíamos el principio, es un producto complementario.

Por otro lado, para poder aspirar y fregar al mismo tiempo, simplemente hay que ir añadiendo y reponiendo el agua del depósito correspondiente. En este apartado, la eficacia es menor que como aspirador y la parte más negativa es que no se puede incluir jabón, solo se puede poner agua, por lo que algún resto puede que no salga bien o quede pegajoso. En caso de poner el depósito pero dejarlo sin agua, el sistema, además de aspirar, hará la función de pasar la mopa. Esta mopa se puede extraer sin dificultad y se puede lavar en la lavadora.

Respecto a la programación del Rowenta Smart Force Essential Aqua es útil pero limitada, ya que solo permite programarlo a una hora concreta todos los días día de la semana, no deja alternar. Es decir, intentar ponerlo lunes, miércoles y viernes no se puede. Cuanto más grande sea la casa, más complejo será que efectúe bien la limpieza.

En el apartado de autonomía, el dispositivo puede estar funcionando durante dos horas y media y los resultados variarán en función del tamaño de la casa. Para cargarlo, habrá que tenerlo enchufado hasta seis horas.

Un modelo de funcionamiento muy efectivo puede ser poner el robot en una habitación, eliminar todos los obstáculos posibles, encerrarlo y dejarle que durante los 30 minutos que dura el programa haga su cometido. En caso de hacer esto, hay que cambiar la base de la habitación o estar atento cuando pase media hora, ya que intentará salir de la habitación hasta que se le agote la batería.

Como comentábamos al principio, este dispositivo está indicado para suelos duros. Si se tiene alguna alfombra fina, no tendrá problema en saltar sobre ella y limpiarlo, aunque habrá que usar el dispositivo sin la función de fregar. Y, sobre todo, hay que evitar usarlo sobre alfombras con flecos, ya que se enganchará.

La empresa alemana, especializada en pequeños electrodomésticos para hogar y cuidado personal, nos ha sorprendido con este modelo asequible que complementa perfectamente la limpieza del suelo de una casa.

El Rowenta Smart Force Essential Aqua cumple satisfactoriamente lo que promete, con su sistema de navegación automática, tres modos de limpieza, esquivar obstáculos, programar ciclos y fregar. Sin embargo, al ser un modelo de la gama media, echamos de menos aspectos que nos permitan una experiencia de usuario más completa. Contar con una aplicación y un mapeo inteligente, elimina esa sensación de impotencia de ver como el robot aspirador pasa varias veces por la misma zona y deja otras sin limpiar.