Chuwi Hi9 Plus, análisis: potente, bien terminada y equilibrada

Durante los últimos años he tenido la oportunidad de probar muchas tabletas electrónicas ubicadas en gamas muy distintas. Los modelos de gama media son, sin duda, el mejor nivel si buscamos una buena relación precio-prestaciones, y es ahí precisamente donde se ubica la Chuwi Hi9 Plus, un modelo con el que el fabricante chino ha logrado dar forma a un producto bien terminado y verdaderamente equilibrado.

Uno de los problemas más importantes que he identificado en algunos modelos anteriores de Chuwi es que no se ha sabido equilibrar la pantalla y el SoC. La pantalla es un elemento fundamental en cualquier tableta electrónica, pero meter un panel de alta calidad con una resolución muy elevada y acompañarlo de un SoC poco potente es una mala idea, ya que el rendimiento será insuficiente para conseguir una experiencia verdaderamente óptima.

La Chuwi Hi9 Plus resuelve ese problema gracias a la integración de un SoC MediaTek Helio X27, pero además cuenta con un conjunto de especificaciones muy equilibradas que la convierten en una de las mejores tabletas electrónicas basadas en Android que ha creado el fabricante chino hasta el momento.

He de dedicado varios días a probar la unidad que hemos recibido, acompañada de teclado y lápiz óptico, y ya tengo todo lo que necesito para compartir con vosotros este análisis. Antes de empezar damos las gracias a Chuwi por facilitarnos una Chuwi Hi9 Plus. Sin más, arrancamos.

Vistazo previo

La Chuwi Hi9 Plus es una tablet de 10,8 pulgadas terminada en aluminio que presenta dos bandas de plástico en la parte trasera. No es casualidad, esta particular construcción es necesaria porque integra conectividad 4G LTE, una tecnología que nos permite conectarnos a Internet sin tener que depender de una red WiFi.

En términos de diseño la Chuwi Hi9 Plus presenta un aspecto bastante sencillo y sobrio, con unos bordes bastante marcados y unas líneas redondeadas. Nada especialmente llamativo, pero las sensaciones que transmite al tacto son buenas y se nota que la calidad de construcción está por encima de la media.

La tablet viene totalmente cargada y lista para su uso. Incluye un protector de pantalla, algo que sin duda se agradece, aunque presenta algunas burbujas de aire que se dejan ver con la pantalla apagada. Nada especialmente molesto, de hecho con la pantalla encendida no se notan en absoluto.

Toca ahora hablar del teclado. Está integrado en una funda de polipiel plástica que no solo protege la tablet y facilita su transporte, sino que además nos permite utilizarla como apoyo para escribir cómodamente sobre superficies duras, todo un acierto. Las sensaciones que transmite el teclado al tacto son muy buenas, aunque como podemos ver en las imágenes tenemos una distribución en inglés. Podemos resolverlo con las pegatinas incluidas, aunque en lo personal siempre he preferido mantener el teclado tal cual, al fin y al cabo escribo sin mirar.

El lápiz me ha sorprendido. En todas las tabletas de Chuwi que he analizado venía un modelo con batería recargable terminado en color negro, y con la Chuwi Hi9 Plus se incluye un modelo gris que presenta un diseño diferente y utiliza una pila pequeña. Su funcionamiento es, sin embargo, igual al de otros modelos una vez que hemos colocado la pila.

Tras esta sencilla pero necesaria descripción pasamos a ver las especificaciones técnicas antes de cerrar este apartado y pasar a contaros nuestra experiencia de uso.

Pantalla multitáctil con panel IPS OGS de 10,8 pulgadas y resolución de 2.560 x 1.600 píxeles.

de 10,8 pulgadas y resolución de SoC MediaTek Helio X27 con CPU de diez núcleos : dos núcleos Cortex-A72 a 2,6 GHz, cuatro núcleos Cortex-A53 a 2 GHz y cuatro núcleos Cortex-A53 a 1,6 GHz.

: dos núcleos Cortex-A72 a 2,6 GHz, cuatro núcleos Cortex-A53 a 2 GHz y cuatro núcleos Cortex-A53 a 1,6 GHz. GPU Mali T880 MP4 (cuatro núcleos gráficos) a 875 MHz.

(cuatro núcleos gráficos) a 875 MHz. Módem LTE 4G Cat.6 : 300 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida.

: 300 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida. Conectividad WiFi AC (hasta 433 Mbps) y Bluetooth 4.2.

4 GB de RAM.

64 GB de capacidad de almacenamiento , ampliable con tarjetas microSD de hasta 128 GB.

, ampliable con tarjetas microSD de hasta 128 GB. Cámaras frontal y trasera de 8 MP.

Batería de 7.000 mAh.

Android 8.1 como sistema operativo.

Conector USB Type-C.

Construcción en aluminio y plástico.

Medidas: 266,4 x 177 x 8,1 mm.

Peso: 544 gramos sin teclado, 841 gramos con teclado.

Accesorios: funda con teclado y pie de apoyo, lápiz óptico con hasta 1.024 niveles de presión.

Experiencia de uso

Nada más sacarla de la caja las sensaciones que transmite la Chuwi Hi9 Plus son muy positivas. Su construcción es buena, tanto que incluso los botones mantienen la terminación metálica del conjunto, algo que no es nada habitual.

Como anticipamos vino totalmente cargada, lo que nos permitió empezar a utilizara sin tener que esperar. La conexión del teclado es muy sencilla y el reconocimiento es automático, gracias al conector dedicado que incorpora la Chuwi Hi9 Plus. La configuración de la tableta tampoco tiene misterio, ya que es el proceso estándar de cualquier dispositivo Android.

Al empezar a utilizarla nos llama mucho la atención la calidad de la pantalla, que resulta sobresaliente. Todo presenta un aspecto nítido, la representación del color es muy buena y el brillo también cumple a la perfección. Nada que objetar, tenemos un panel IPS que podría encajar perfectamente en un modelo de gama alta.

Continúan las buenas sensaciones, ¿pero qué hay del rendimiento? Es una pregunta importante, y más cuando tenemos una pantalla con una resolución tan elevada. En esta ocasión Chuwi ha montado un SoC MediaTek Helio X27, un chip de gama media que no está al nivel de los Snapdradon de última generación, pero que ha demostrado ser más que suficiente para ofrecer una buena experiencia de uso.

La respuesta que ofrece en general la Chuwi Hi9 Plus es muy buena. No hay retrasos ni tirones que afecten a la interfaz, la navegación web y la reproducción de contenidos va como la seda y los juegos exigentes en 3D funcionan bastante bien en la mayoría de los casos, aunque la configuración gráfica que podremos utilizar dependerá de las particularidades de cada juego en concreto, y también de nuestras preferencias en lo que a fluidez se refiere.

Para ilustrar mejor este punto os puedo confirmar que Dead Trigger 2 funciona bien en calidad alta y que PUGB Mobile se puede disfrutar en calidad baja. Este último es muy exigente y está mal optimizado, así que no nos sorprende el resultado. La calidad de sonido que consiguen sus altavoces estéreo es más que aceptable.

Los 4 GB de RAM contribuyen a que la fluidez sea total, y sus 64 GB de capacidad de almacenamiento son más que suficiente para un usuario medio. Si se os queda corta recordar que siempre podéis ampliarla con una tarjeta microSD de hasta 128 GB.

En cuanto a contenidos multimedia la experiencia es fantástica, aunque encontramos dos “peros” importantes que debéis tener en cuenta. No es compatible con el DRM Widevine L1, lo que significa que solo puede reproducir contenidos de Netflix en resolución SD (480p), un nivel que impide aprovechar su excelente pantalla. En segundo lugar no se puede conectar a una pantalla externa.

Pasamos ahora a hablar de las cámaras. No son nada del otro mundo, pero cumplen, es decir, podemos utilizarlas para hacer videollamadas y para hacer fotos sin grandes pretensiones. Esto es positivo, ya que en la mayoría de las tabletas electrónicas que posicionan en el rango de precios que tiene la Chuwi Hi9 Plus las cámaras ofrecen una calidad tan baja que su utilidad resulta prácticamente nula.

La conectividad inalámbrica bajo WiFi AC es buena. He podido utilizarla sin problemas en el salón de casa, situado a varios metros del router y con dos muros de por medio, y no he tenido problemas. En cuanto a la conectividad 4G LTE podemos estar tranquilos, está preparada para trabajar en Europa y también funciona sin ningún tipo de problema.

¿Y qué hay de la autonomía? Pues es bastante buena. La primera carga que traía de fábrica me permitió disfrutar de 9 horas de uso intensivo muy variado, que incluía desde descargar y ejecutar varias aplicaciones y juegos hasta reproducir contenidos multimedia en resoluciones distintas. Tras la segunda carga hice un uso más contenido evitando la ejecución de juegos y pude llegar a las 11 horas. El único punto negativo es que la carga de la batería con el adaptador de casa resulta bastante lenta.

El teclado es un accesorio realmente útil. No presenta ningún tipo de retraso y tanto el tacto de las teclas como la respuesta de las mismas es excelente. Está prácticamente al mismo nivel del teclado que incluía Chuwi en la Surbook Mini, un dato sin duda muy positivo. Por desgracia el lápiz óptico juega en una liga totalmente distinta, ya que presenta un retraso (imput lag) elevado y solo resulta verdaderamente viable para un uso básico.

Notas finales

La Chuwi Hi9 Plus es una de las mejores tabletas electrónicas que ha lanzado la compañía china. La calidad de construcción es muy buena, la pantalla es sobresaliente y el rendimiento en general es más que suficiente para garantizar una buena experiencia de uso, incluso con juegos exigentes.

El teclado es un importante valor añadido, tanto que realmente os recomiendo haceros con él, aunque no puedo decir lo mismo del lápiz óptico, un accesorio que desentona y no está a la altura del conjunto.

En cuanto a la autonomía nada que objetar. La batería aguantó hasta 11 horas, aunque intuyo que la distribución de núcleos del SoC MediaTek Helio X27 ha tenido mucho que ver, ya que los dos núcleos Cortex-A72 de alto rendimiento solo se usan en situaciones concretas, lo que significa que prioriza siempre la eficiencia.

Mi conclusión es clara. La Chuwi Hi9 Plus es una de las mejores tabletas electrónicas que existe actualmente en el mercado dentro de su rango de precios. No es perfecta, pero ofrece un gran valor para lo que cuesta. Tiene un precio base de 195,05 euros, con envío desde España.