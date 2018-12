10 gadgets para regalar tecnología en Navidad

Si eres de Papá Noel y todavía no has comprado los regalos y no tienes ni idea por donde empezar, ya vas tarde. Pero tranquilo, que no cunda el pánico. En este articulo te damos muy buenas ideas para regalar tecnología, que siempre gusta y además es versátil y útil, ¿qué hay mejor que un regalo útil?

Si en cambio eres de los Reyes Magos, lo mejor es estar preparado para el 6 de enero y que no te pille el toro. A nadie le gusta ir a comprar con toda la marabunta.

Cámaras de acción

Una cámara de acción es un dispositivo tecnológico perfecto para regalar en Navidad, sobre todo para personas que disfruten con deportes al aire libre. El líder del segmento, GoPro, ofrece un catálogo muy completo en varios rangos de prestaciones y precios, con novedades como la nueva serie 7, compuesta por la HERO7 Black, HERO7 Silver y HERO7 White.

La que más nos gusta es la HERO7 Black. Una modelo que ofrece una construcción de alta calidad, tiene un sistema de protección que nos permite utilizarla sin miedo a una profundidad de hasta diez metros, cuenta con una pantalla táctil de 2 pulgadas ofreciendo una interfaz de usuario sencilla e intuitiva y funciones avanzadas como el soporte de control por voz, grabación a cámara lenta o transmisión en directo (Live Streaming) para compartir el momento mientras lo estás viviendo.

Dispone de un sensor de 12 megapíxeles, estabilización de vídeo HyperSmooth y ofrece grabación de vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo, 2,7K a 120 fotogramas por segundo y 1080p a 240 fotogramas por segundo. Puedes adquirirla en minoristas como Amazon rebajada de precio hasta 399 euros. Otras alternativas del mismo fabricante son la GoPro HERO7 Silver por 248 euros y la HERO7 White por 219 euros.

Raspberry Pi

Raspberry Pi es el desarrollo que lidera la categoría de mini-computadoras de “placa única” (SBC). Su desarrollo es responsabilidad de la fundación británica sin ánimo de lucro del mismo nombre y su principal objetivo es estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas.

Un regalo muy especial para que los padres en estos días navideños pasen un buen rato con los peques de la casa y los inicien en el mundo de la electrónica, la programación o la tecnología, pero de un modo diferente al uso típico de las maquinitas de juego.

Raspberry Pi se puede utilizar para un montón de proyectos, para programación, como centro multimedia, como base para crear PCs básicos, como router anónimo para TOR, para máquinas de juego, como tablet, como traductor universal, como recreativas en tamaño mínimo, y un larguísimo etc, en la que trabajan una multitud de apasionados de este desarrollo.

La oferta en torno a Raspberry Pi es amplísima, tanto si compras únicamente la placa como si apuestas por un kit de iniciación más completo con precios baratísimos que van desde 20 a 70 euros. ¿Mamá/Papá con jóvenes en casa que apuesta por un regalo tecnológico especial? Diversión educativa para todos garantizada.

Termostato Inteligente

En estos días de frío cuando la temperatura apenas supera los 10 grados uno de nuestros mayores miedos es la factura del gas. No queremos pagar cantidades astronómicas, pero tampoco vamos a pasar frío en casa. Muchas veces, el mayor gasto viene porque la calefacción no está bien programada. Por ejemplo, la encendemos cuando llegamos a casa, por lo que tarda en calentar la casa y durante ese tiempo pasamos frío y lo ponemos a una temperatura mayor para compensar. También puede pasar que por culpa de una programación errónea la calefacción esté encendida cuando no haya nadie en casa.

Gracias a termostato inteligente, todos estos problemas se solucionan con el móvil, de manera mucho más sencilla e intuitiva. Sabemos en todo momento que temperatura hace en la casa y podremos encenderla cuando estemos volviendo a casa, para que ya esté caliente cuando lleguemos.

En este caso nosotros apostamos por la marca tado°, una empresa que lleva desde 2011 en el control de la temperatura inteligente. Tienen varios productos destinados a este fin, pero su termostato tado°, es sencillo de instalar y de usar. Además hasta el 20 de diciembre tienen un 20% de descuento en algunos de sus productos.

El Termostato Inteligente de tado° utiliza la ubicación de tu teléfono móvil para controlar tu calefacción, asegurándose de que no se malgaste energía. La aplicación móvil te da control total sobre tu calefacción desde cualquier lugar donde estés. Disfruta de más confort mientras ahorras hasta un 31% en gastos de calefacción. Podemos comprarlo en Amazon por 200 euros.

Streamer

Convertir cualquier televisor o monitor con entrada HDMI en una pantalla inteligente, está al alcance de cualquier usuario que adquiera estos dispositivos de pequeño tamaño y precio, capaces de aprovechar las posibilidades del gran formato de la distribución de contenido mundial: el streaming.

Uno de los streamer más recomendables para resoluciones hasta 1080p es el Fire TV Stick que tuvimos oportunidad de analizar. Una versión básica de otros streamers de la firma de comercio electrónico que para usuarios premium de Amazon tiene un precio de tan solo 39 euros.

Otra opción es el Chromecast 3 de Google. Un modelo mejorado, un 15% más rápido que el modelo anterior y con el soporte añadido del soporte de vídeo a 60 fps 1080p. Mantiene el puerto microUSB para alimentación energética sin dar el salto a USB Type-C y el HDMI para conectar al televisor o monitor.

Su objetivo sigue siendo el mismo en toda esta serie de dispositivos de Google, llevar contenido en streaming a un televisor o monitor con entrada HDMI utilizando un smartphone o tablet Android u otros equipos desde el navegador Chrome. Chromecast 3 tiene un precio de 39 euros en la Google Store. Y si necesitas un streamer 4K, Google ofrece el Chromecast Ultra por 69 euros.

Despertador con luz

Si ya es duro despertarse por la mañana ante la perspectiva de un terrible día de trabajo, hacerlo con los espantosos ruidos que salen de los despertadores “normales” agravan la situación.

Philips propone un despertador diferente mediante la luz que emite su lámpara, cuya intensidad se va incrementando a medida que se acerca la hora de levantarnos. Philips dice que ayuda a despertarse de una manera más natural. No sabemos si es cierto, pero la verdad es que funciona.

Philips ofrece un catálogo con varios modelos. Uno de ellos es el HF3506/30 disponible por 75 euros.

Barra de sonido

Sonos Beam es una fantástica barra de sonido de salón que ofrece bastante más potencial que una experiencia de audio mejorada, porque es compatible con más de 80 servicios de música en streaming, la gran tendencia mundial en distribución de contenido.

Dispone de cuatro woofers elípticos de largo alcance y un tweeter que armonizan las frecuencias altas y bajas. Tres radiadores pasivos aumentan la potencia de graves, lo que elimina la necesidad de agregar un subwoofer complementario. Solo lleva dos cables, uno para energía y un HDMI para conectar a la gran pantalla y soporta conexión inalámbrica Bluetooth.

Integra el mejor asistente virtual actual, Amazon Alexa, pero también se pueden usar otros asistentes de voz como Google Assistant. Cuenta con matriz de cinco micrófonos de largo alcance que se utilizan para la formación avanzada de haces y la cancelación del eco en varios canales. También puedes transmitir música de todos tus dispositivos al Sonos Beam y a todo tu sistema Sonos si cuentas con un amplificador AV adicional.

Sonos Beam está disponible en minoristas como Amazon por 408 euros.

Aspirador Inteligente

Cada vez tenemos menos tiempo y el que nos sobra no lo queremos pasar limpiando. Por eso, si tienes un amigo amigo de esos que tienen una agenda más apretada que un ministro y todavía no cuenta con un aspirador inteligente, seguro que uno de estos le parece un regalazo. Si eres tú al que le faltan las horas en el día para pasar la aspiradora por casa como se merece, date el gustazo con un robot aspirador y pásate el tiempo que te sobra viendo Netflix.

El Neato Botvac D6 es la opción perfecta para aquellos que tienen un gato o perro. Ya sabemos que, entre otras muchas obligaciones, un animal doméstico obliga a pasar la aspiradora prácticamente todos los días si no queremos vivir rodeados de pelos. El Botvac D6 es un modelo pensado para los amantes de los animales peludos ya que cuenta con un depósito más grande que otros modelos de la marca, 0,7 litros. Este modelo es un gama alta que cuesta 729 euros, pero si nuestro presupuesto es ajustado tenemos el D4 por 529 euros.

eReader

Si tienes un amigo ratón de biblioteca a la que los libros le van a echar de casa, es el momento que le eches un cable y le regales un eReader. Y sin duda el rey de los eReaders en cuanto a precio y prestaciones es el Kindle de Amazon. Además tiene diferentes versiones para que puedas elegir la más adecuada.

La última es la Paperwhite 2018, esta nueva versión está disponible en dos formatos:

Con WiFi y 8 GB de almacenamiento por 140 euros, si lo compramos sin ofertas integradas, o por 130 euros con ofertas integradas.

si lo compramos sin ofertas integradas, o por 130 euros con ofertas integradas. Con WiFi + 4G (gratuito, eSIM integrada) y 32 GB de capacidad por 230 euros sin ofertas integradas, o por 160 con ofertas integradas.

Amazon tiene una opción más barata, el Kindle básico que cuesta 80 euros. La diferencia con los Paperwhite es que no incluye luz integrada y el almacenamiento es de 4 GB.

Asistente inteligente

La casa domótica ya no es algo del futuro o solo al alcance de unos pocos, Amazon y Google cuentan con una oferta completa y efectiva que va desde los modelos más básicos y económicos hasta los más completos y caros. Puede que creas que no necesitas un asistente inteligente en casa, pero eso es porque todavía no conoces todo lo que pueden hacer por ti. Tareas sencillas que te liberan y te dan unos minutos más al día. Un asistente virtual responde preguntas, compra o añade elementos a la lista, te avisa de tu agenda y añade nuevos eventos, te despierta, pone música, cambia la tele de canal o te enciende la radio en la emisora que desees. Además si contamos con otros dispositivos inteligentes en la casa, como termostatos, altavoces o interruptores, tanto Echo como Google Home se conectan a ellos y con un simple “Alexa” o “OK, Google” puedes subir la calefacción o encender las luces.

Los dispositivos de Amazon son los Echo que incluyen a Alexa. Dentro de esta gama nos encontramos con diferentes modelos desde los 60 hasta los 130 euros. El problema es que están agotados y no llegarían para Navidad. Por eso os recomendamos regalar los Google Home de los cuales existen dos modelos:

Google Home Mini : cuesta 59 euros en la tienda oficial de Google. Es pequeñito y está disponible en cuatro colores, azul, rojo, blanco o negro.

: cuesta 59 euros en la tienda oficial de Google. Es pequeñito y está disponible en cuatro colores, azul, rojo, blanco o negro. Google Home: cuesta 129 euros en la tienda oficial de Google. Este modelo es más grande, su altavoz es más potente y cuenta con un mayor número de micrófonos por lo que nos escuchará desde puntos más alejados de la casa.

Termómetro para cocina

El apellido “inteligente” alcanza a cualquier tipo de producto y también a la cocina/alimentación. Si a tu pareja le gusta la carne y el pescado en su punto justo, el termómetro inteligente inalámbrico Meater es un dispositivo ideal para cocinar a la perfección.

Muy fácil de usar, simplemente se conecta el termómetro a un smartphone, tablet o PC por Bluetooth y el gadget te avisará cuando el producto esté preparado. El termómetro Meater cuenta con un sensor doble que supervisa la temperatura interior de la carne y la temperatura ambiente e incluye una app compatible con iPhone, iPad, Android o Kindle Fire. Está disponible en minoristas como Amazon por 99 euros.