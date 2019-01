Cuatro sitios gratuitos para crear tus propios cómics

Internet ha facilitado que cualquier persona pueda crear sus propios cómics, aunque el placer de leer en papel las tiras de los grandes genios siga siendo imprescindible para los aficionados.

Independientemente de tu talento como artista o comediante la posibilidad de crear este arte cómico está al alcance de cualquiera de manera gratuita, flexible y a golpe de clic. Si te gustan los comics y quieres emular al gran Stan Lee fallecido recientemente, te dejamos una selección de sitios gratuitos para crear los tuyos propios.

Un creador de cómics muy sencillo de utilizar para los más jóvenes de la casa, con el que echar un buen rato con tus hijos en estos días de vacaciones. También tiene suficientes opciones para que los adultos puedan transmitir un mensaje con posibilidad de elegir entre 25 caracteres para llenar una tira cómica de dos, tres o cuatro paneles.

Las opciones preestablecidas que hacen que el sitio sea tan fácil de usar también pueden ser ligeramente limitantes y tus comics pueden verse bastante genéricos. Solo tiene cuatro expresiones diferentes para cada personaje. La ventaja de esto es que puedes terminar un cómic básico en línea en 10 minutos. Su creador es Bill Zimmerman, autor de numerosos libros (Make Beliefs: A Gift For Your Imagination) y tiene el objetivo de “ofrecer una selección de personajes con diferentes estados de ánimo y la posibilidad de escribir palabras y pensamientos para ellos”.

Más nivel que el anterior y más dedicado a los artistas de la casa. El sitio permite la mayor personalización posible sin la necesidad de crear desde cero. Por ejemplo, en lugar de elegir simplemente el color de la camisa de un personaje, hay opciones para ajustar el cuello, la forma, las mangas y el tamaño de la prenda. En lugar de depender de posturas y emociones preestablecidas para cada personaje, los usuarios pueden hacer clic y arrastrar las extremidades de los personajes a nuevas posturas y personalizar los ojos, oídos, narices y peinados.

También permite agregar imágenes de Flickr o Google y los cómics exitosos compiten todos los días por un lugar en el Pixton Top 10.

A medio camino entre los dos anteriores, apuesta por el equilibrio entre la versatilidad creativa y la facilidad de uso, asegurando buenos resultados finales. Ofrece una amplia biblioteca de personajes y objetos para usar en tu historieta, pero tiene herramientas para darle tu propio toque, TraitR para crear personajes personalizados; DoodleR que te permite pintar libremente e ImagineR si quieres manipular tus propias fotos u otra imagen.

A diferencia de otros sitios de creación de cómics, hay una opción para guardar el proyecto a mitad de la creación py poder volver a él más tarde. Cuando termines un puñado de viñetas, puedes compilar un libro y facilita su incrustación de dibujos animados individuales en un sitio web o compartirlos a través de redes sociales, además de imprimirlos a alta calidad.

No hay demasiadas oportunidades para crear un estilo personal con Strip porque debes trabajar con los caracteres que el sitio ofrece, aunque ello no significa que no puedas ser creativo. Las galerías temáticas de la comunidad son testimonio de esto.

Una capacidad única son los marcos ajustables. Si necesitas que una celda específica sea un poco más ancha o más larga, pudes hacerlo simplemente con arrastrar y soltar con un ratón. Otro rasgo destacado es la biblioteca personal, en la que puedes incluir tus mejores imágenes para usarla más tarde en cualquier comic.