CES 2019, llega la primera gran feria del año

Todo está listo en Las Vegas para acoger la nueva edición del CES 2019, la feria de electrónica y tecnología de consumo más grande del planeta que se celebrará del 8 al 11 de enero. Como cada año, realizaremos una cobertura completa que ya hemos iniciado con los anuncios previos.

CES 2019 contará con la participación de más de 4.500 empresas incluidos fabricantes, desarrolladores, proveedores de hardware de tecnología de consumo, contenido y otros, que ocuparán un espacio de exposición superior a 240.000 metros cuadrados. La patronal estadounidense de las tecnologías de consumo organizadora del evento, Consumer Technology Association (CTA), prevé que más de 180.000 visitantes profesionales acudan este año a

Además de un programa de conferencias que contempla más de 250 sesiones, el punto fuerte del CES 2019 seguirá siendo la presentación y exhibición de producto tecnológico que este año abarcará 24 grandes categorías desde PCs a wearables, pasando por Inteligencia Artificial y robótica; audio y vídeo; redes y 5G; impresión 3D; casas y ciudades inteligentes; dispositivos y servicios inalámbricos o tecnologías de realidad virtual / aumentada.

¿Qué esperamos del CES 2019?

Salvo Apple que no participa en eventos globales, no habrá una compañía tecnológica grande o pequeña que no participe directa o indirectamente en una feria que se inició en Nueva York en 1967 y que se ha convertido en la más importante del calendario tecnológico mundial.

Por lo visto hasta ahora esperamos anuncios como los de Intel con la ampliación de la serie de procesadores Core 9000; Samsung, con la nueva generación de televisores (estreno comercial del 8K) para este año que siempre presenta en el CES y portátiles como los Notebook 9; LG con sus nuevos televisores, proyectores y los ultraportátiles Gram o NVIDIA con el lanzamiento de las gráficas de gama media RTX 2060 y soluciones para la industria automovilística.

Solo es una muestra porque serán miles los nuevos productos que se presentarán en el CES en un amplísimo muestrario de nuevas tecnologías. Citar el 5G, cuyo despliegue está previsto para este año y se espera un adelanto de AT & T, Verizon, T-Mobile y Sprint en la feria. También veremos las nuevas pantallas plegables aunque los primeros smartphones seguramente se reserven para el MWC de Barcelona; dispositivos inteligentes para el hogar, ampliados en sus formatos, con presencia masiva del asistente Alexa de Amazon o los avances en tecnologías de conducción autónoma.

Por supuesto, veremos todo tipo de ordenadores personales, periféricos y accesorios; nueva generación de monitores de todos los grandes del sector o productos de redes con protagonismo para la nueva norma inalámbrica Wi-Fi 6. Lo dicho, solo es una muestra porque las presentaciones serán masivas en las 24 grandes categorías que cubre una feria que marca el calendario de la industria tecnológica para todo el año.

No te pierdas nuestra cobertura en el tag CES 2019 porque hemos preparado un despligue amplísimo del evento de electrónica y tecnología de consumo más importante del año.