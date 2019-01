WD My Passport Wireless SSD, análisis

WD My Passport Wireless SSD es una solución de almacenamiento portátil de alto rendimiento para entusiastas o profesionales que necesiten respaldo o acceso a datos y copias de seguridad en cualquier momento y lugar sin necesidad de cables. Como unidad externa de almacenamiento inalámbrico, crea su propia red Wi-Fi para permitir accesos desde equipos con cualquier sistema operativo o formato, sea un PC, smartphone, tablet o cámara.

Aunque su punto fuerte estriba en su movilidad por su capacidad inalámbrica con batería y red propia, WD My Passport Wireless SSD es tremendamente versátil y puede utilizarse también en el escritorio conectada a un ordenador personal; como servidor de medios en el salón para transmisión de contenido en streaming; como un NAS inalámbrico compartiendo el almacenamiento en todos los equipos a su alcance; para envío de datos; usando su soporte a tarjetas SD para copias sin necesidad de ningún equipo o software adicional e incluso para recargas de un smartphone o tablet.

El fabricante nos ha cedido una unidad para pruebas y la verdad es que la hemos disfrutado por los motivos señalados: múltiples usos, robustez, gran rendimiento y capacidad de almacenamiento y acceso a datos con o sin cables. Te lo contamos al detalle.

Especificaciones WD My Passport Wireless SSD

Hace años que WD comercializa una línea específica de soluciones de almacenamiento inalámbrico para facilitar el acceso y respaldo de datos sobre la marcha. El My Passport Wireless Pro es uno de esos modelos. Fue comercializado en 2016 y con base en un disco duro es prácticamente idéntico en concepto a la unidad que vamos a analizar. Sin embargo, el WD My Passport Wireless SSD presenta dos novedades fundamentales. Como su nombre indica, emplea una unidad de estado sólido que ofrece mayor rendimiento y durabilidad por su ausencia de partes móviles y, además, refuerza su resistencia con una cubierta de protección.

WD entrega la solución con la propia unidad, un cable USB, adaptador de corriente y una pegatina con una contraseña para acceder a la red inalámbrica de la unidad.

Se comercializa en cuatro versiones dependiendo de su capacidad de almacenamiento, 250 y 500 GB, 1 y 2 TB. Las especificaciones de la unidad probada son:

Denominación: WD My Passport Wireless SSD (WDBAMJ0020BGY-EESN)

Capacidad: SSD de 2 Tbytes

Conectividad: Wi-Fi 802.11 ac / n

Conexiones físicas: 1 micro USB 3.0; 1 USB 2.0 tipo A; 1 SD (UHS-I)

Tasas de transferencia por cable: Hasta 390 Mbytes por segundo

Batería: 6.700 mAh

Autonomía: 10 horas

Resistencia: golpes, arañazos, caídas hasta 1 metro

Dimensiones y peso: 13,5 x 13,5 x 3,0 cm – 359 gramos (sin protector) -460 gramos (con protección)

Soporte oficial: Windows 7, 8.1 o 10 o macOS 10.11 o superior

Diseño y características WD My Passport Wireless SSD

Lo primero que destaca a primera vista es la carcasa de protección removible que WD ha incorporado a la unidad pensando para un uso primario “en movimiento”. No protege contra la intemperie, el agua o al polvo, pero es de buena calidad para proteger la unidad de golpes, vibraciones y caídas, arañazos y también para mejorar el agarre por su acabado antideslizante. Este tipo de protección debería ser suficiente para el día a día, caídas ocasionales o rayados accidentales en la entrada y salida de la mochila de transporte.

La carcasa no solo protege la propia unidad sino también los puertos exteriores. La funda, con un acabado en gris oscuro y naranja, tiene un grosor estimable por lo que añade tamaño y peso a la unidad. Se puede quitar y poner fácilmente cuando el usuario lo use mayoritariamente en un escritorio informático, simplemente por estética (es más funcional que elegante) o para rebajar su peso, aproximadamente en 100 gramos.

En uno de los laterales tenemos la conectividad externa principal, el botón de encendido, un puerto micro-B USB 3.0 de 10 pines para transferencias de datos por cable y para recarga de la batería desde cualquier otro equipo que pueda suministrar energía o desde la red eléctrica con un doble adaptador de 2,4A suministrado. Se acompaña de otro puerto USB 2.0 compatible con On-The-Go (OTG), que mejora la gestión en la conexión permitiendo que ciertos dispositivos actúen como host.

También dispone de un segundo botón que sirve para tres funciones. Enciende el indicador de carga de batería visible en cuatro LEDs en la parte superior. Cada uno muestra un 25% de porcentaje de carga y los cuatro permanecen encendidos cuando la batería está completamente cargada. La segunda función está destinada a la configuración inicial de la red Wi-Fi por si quieres utilizarlo como un interruptor WPS para facilitar la conexión del dispositivo.

El tercer uso es el más importante porque es el botón que permite las transferencias de datos desde las tarjetas SD que introduzcamos en la ranura disponible en otro de los laterales de esta unidad. Elimina la necesidad de cualquier tipo de dispositivo conectado o de software adicional que el que incluye el fabricante. Simplemente, insertas una tarjeta de memoria, presionas el botón de transferencia durante dos segundos y el Passport copiará automáticamente el contenido de la tarjeta en la SSD con los LED mencionados mostrando el progreso de copia.

En su interior, destaca una unidad de estado sólido de distinta capacidad de almacenamiento según el modelo elegido, un módulo para conectividad Wi-Fi ac y una batería de ión-litio que ofrece hasta 10 horas de uso inalámbrico continuo. La batería también puede usarse para recargas de energía de otros dispositivos móviles. No es su principal función, pero si estás en movimiento en la ciudad o en el campo tomando fotografías sin acceso a redes de energía y te ves en un apuro, se puede usar como una power bank al uso confirmando la sobresaliente versatilidad de este WD My Passport Wireless SSD.

Configuración y software

La puesta en marcha de la unidad es distinta a como haríamos con un disco duro o SSD externo simple sin conectividad inalámbrica propia. Una vez cargada la batería encendemos la unidad y descargamos la app My Cloud de Western Digital disponible para Android e iOS en las tiendas oficiales de Google y Apple. Hemos usado un smartphone Galaxy S8 Plus de Samsung para realizar un proceso que se completa en pocos minutos aunque se tarda algo más en configurarlo todo a gusto del usuario porque tiene muchas opciones.

Descargamos e instalamos en el smartphone la app My Cloud desde la Google Play. Sirve para múltiples funciones y control de otras soluciones de WD como vimos en el análisis del NAS WD My Cloud Pro Series PR4100. Como una SSD inalámbrica, crea su propia red Wi-Fi a la que conectamos en primer lugar mediante el código facilitado por WD en una pegatina incluida con la unidad.

Soporta Wi-Fi 802.11 ac de doble banda por lo que podremos elegir elegir entre dos tipos de redes, la que usa la banda de 2,4 GHz y la correspondiente a 5 GHz. Una vez conectado el smartphone a la red de la unidad la aplicación reconocerá la misma. Si estamos en un escritorio u hogar, conectamos a la propia red inalámbrica Wi-Fi de nuestra red local para no consumir datos, como puedes ves en la imagen siguiente:

La misma app móvil ofrece un menú de configuración general para administrar la unidad donde se puede gestionar la sincronización automática, determinar el tamaño de la memoria caché, actualizar el firmware y establecer una nueva contraseña para la red Wi-Fi de la unidad, entre otras tareas.

Además de cambiar la configuración de Wi-Fi, también puede ver cuánto espacio está disponible y cuanto ocupa cada sección, la capacidad restante de la batería y las opciones para iniciar la importación desde una tarjeta SD conectada o una unidad USB.

También ofrece una función de copia de seguridad automática del contenido del dispositivo móvil y acceso a los mismos mediante un explorador que permite el acceso a sus archivos y carpetas de manera muy sencilla.

Otra función interesante es la posibilidad de integrar los principales servicios de almacenamiento en nube, el mismo MyCloud de WD u otros como Dropbox, Google Drive o el OneDrive de Microsoft. También otros como Creative Cloud, interesante para profesionales que trabajen con las aplicaciones de Adobe.

La mayoría de las funciones de la aplicación móvil también están disponibles para usos en el escritorio mediante conexión inalámbrica a través de la interfaz web a la que podemos acceder desde un PC o Mac, escribiendo en un navegador web las direcciones http://mypassport o http://mypassport.local, respectivamente, una vez conectado a la red inalámbrica de esta SSD externa. Manejar los archivos de la unidad desde un ordenador personal es muy sencillo montando la SSD como una unidad de red en el explorador de Windows o en el Finder de Mac.

Si usamos conexiones por cable es más simple y rápido. La unidad crea automáticamente una letra de unidad como haría cualquier otro tipo de almacenamiento externo para acceder a los archivos desde el explorador de archivos. Además de controladores, incluye dos aplicaciones para el PC. WD Backup permite realizar copias de seguridad de archivos y guardado en la nube o en una unidad WD, y la denominada como WD Access, con la que puedes comprobar el estado de la unidad, acceder a los archivos y gestionar el almacenamiento.

Otro uso es el del entretenimiento. Si conectamos la unidad a una red doméstica, podemos usar la interfaz web para configurarlo como un servidor de medios bajo Plex. Es una de las aplicaciones que más nos gustan para crear un potente centro multimedia, ya que nos permite transmitir archivos multimedia locales a otros dispositivos compatibles en la red incluyendo algunos televisores inteligentes.

Para finalizar, destacar otras funciones dedicadas a profesionales que tienen el objetivo de crear o editar desde cualquier lugar en tiempo real conectado a esta WD My Passport Wireless SSD, gracias a la integración de soluciones como FiLMiC Pro v6, avanzada aplicación profesional de cámara de vídeo para dispositivos móviles de las más laureadas en el sector) o LamaFusion, editor de vídeo y efectos profesional para dispositivos iPhone y iPad que proporciona a los creadores funciones de edición de varias pistas, corrección del color, ajuste del audio y mucho más.

Experiencia de uso y rendimiento

El uso del WD My Passport Wireless SSD es una gozada en todos sus campos de uso. Y son muchos, comenzando por el respaldo de datos y copias de seguridad sobre la marcha desde y hacia cualquier dispositivo que conectemos a su red sin necesidad de cableado, por su capacidad de red inalámbrica propia. El módulo Wi-Fi ac incorporado permite altas velocidades de transmisión de datos especialmente en la banda menos saturada de los 5 GHz.

Su uso en fotografía es uno de los indicados como respaldo de datos en el mismo sitio de las tomas gracias a la red propia y a la batería incorporada para la que WD asigna 10 horas de autonomía en uso. En las pruebas no nos ha durado tanto, pero se acerca a esos valores. La forma más rápida y sencilla de respaldar las fotografías en la unidad es conectar la tarjeta SD directamente al lector incorporado de la unidad.

El rendimiento ha variado mucho según el tipo y el tamaño de los archivos y la tarjeta de memoria utilizada. En las pruebas con una SanDisk clase 10 hemos obtenido medias de 35 Mbytes por segundo y picos cercanos a los 70 Mbytes por segundo. Valores notables si sumamos su facilidad de uso porque como vimos en el apartado de diseño, solo tienes que presionar el botón de transferencia dedicado sin necesidad de ningún otro equipo o software adicional. Las cuatro luces de estado de la batería también se usan para saber cuando se ha completado la transferencia.

Desde el móvil inteligente o un tablet conectado podrás ver in-situ los archivos almacenados a través de la app móvil My Cloud. Es muy sencillo navegar por los archivos de imagen (RAW y JPEG) y se pueden ver fácilmente en carpetas anidadas. Las miniaturas de los archivos de imagen están visibles cuando se abre una carpeta y al tocar un archivo se abrirá una versión de pantalla completa, junto con la opción de guardar el archivo localmente en el dispositivo móvil que estemos utilizando.

También dispone de una opción para transferir las fotografías de manera inalámbrica y sin necesidad de sacar la tarjeta de memoria desde cámaras que lo soporten y sin afectar a su búfer. Ello se realiza con unidades que tengan soporte FTP incorporado como algunas series de unidades réflex Canon o Nikon de gama alta, consiguiendo envío inalámbrico de imágenes JPEG y RAW a la unidad de WD.

Aunque la unidad está claramente diseñada para usos inalámbrico, la forma más rápida de acceso a los archivos se produce a través de una conexión por cable desde un ordenador personal. En este escenario, el uso de una SSD frente a los discos duros se nota bastante y las transferencias de datos son muy rápidas, con velocidades de lectura secuenciales máximas que se acercan a los 400 Mbytes por segundo en USB 3.0. En nuestras prueba con CrystalDiskMark triplica sin problemas el rendimiento de una unidad similar con disco duro:

El SSD inalámbrico también ofrece un puerto USB 2.0 secundario que además de poder cargar de energía dispositivos externos es compatible con la función On-the-Go, permitiendo conectar una unidad externa como un pendrive, otro disco externo USB o un lector de tarjetas de memoria CompactFlash, transmitiendo sus archivos presionando únicamente el botón de transferencia de la SSD de WD. En este caso la carga de archivos es bastante lenta al estar limitada a la interfaz USB 2.0.

Esperamos que WD añada en una próxima revisión de esta serie un puerto USB Tipo-C nativo. Un estándar de facto y el puerto más avanzado de la interfaz para conexión de periféricos, que además puede añadir soporte USB 3.1 y el Thunderbolt 3 de Intel para un mayor rendimiento.

Otro de los múltiples usos de esta unidad es como servidor de medios. Preinstala un servidor Twonky que permite transmitir archivos a cualquier reproductor compatible con DLNA, aunque lo mejor viene de la posibilidad de instalar Plex Media Server desde el panel de control web de la unidad. Lo hemos probado y funciona perfectamente con vídeo hasta resoluciones FHD. A resoluciones 4K ya tiene más dificultades dependiendo del archivo aunque aquí entra ya la capacidad de la propia red inalámbrica doméstica de cada usuario.

También se pueden visualizar vídeos almacenados en la unidad hasta resoluciones 4K desde un dispositivo móvil. Con el Samsung Galaxy S8 Plus bajo Android se reproducen bastante bien sin cortes. Obviamente, se trata de una SSD inalámbrica que no cuenta con un transcodificador de hardware como un NAS del mismo fabricante tipo WD My Cloud Pro PR4100, pero el entretenimiento utilizando streaming es otro uso más que añade esta solución.

Disponibilidad y precio WD My Passport Wireless SSD

WD My Passport Wireless SSD está disponible con tres años de garantía en el portal de Western Digital y en el canal especializado. El precio de la unidad probada con 2 Tbytes de capacidad es de 799 euros. Muy elevado en coste/GB frente a soluciones de almacenamiento portátil como los My Passport Wireless Pro del mismo fabricante y con la misma capacidad. El uso de una unidad de estado sólido en vez del disco duro y el grado de resistencia incorporado son ventajas añadidas muy interesantes, pero creemos que el precio debería estar más ajustado.

Minoristas como Amazon ofrecen estas unidades con precio rebajado sobre los oficiales. Y si no necesitas tanta capacidad como la de la unidad probada, puedes optar por otras versiones como la WD My Passport Wireless SSD de 500 GB por 297 euros, quizá la más equilibrada en coste y capacidad. Dejando a un lado el precio, excelente SSD inalámbrica para consumidores y profesionales.