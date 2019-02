Galaxy Note 10: 5G, Infinity-O, 4 cámaras y cambio de nombre

SamMobile dice tener una “exclusiva” con los primeros datos del Galaxy Note 10, la próxima edición del dispositivo que prácticamente inventó un formato ‘phablet’ que hoy en día -al menos por tamaño- utilizan la mayoría de fabricantes.

Hablamos del Galaxy “Note 10” aunque lo primero a aclarar es que seguramente el nuevo Note no se comercialice con ese nombre. Ya hemos visto como Samsung abría una nueva marca para el modelo plegable con ‘Fold‘, pero la explicación puede ser más simple.

Al alcanzar la décima generación, Samsung tendría que repetir el nombre que ya utilizó en su gama de tablets hace cinco años con el Galaxy Note 10.1. Lo evitaría abriendo una nueva marca, algo que se ha rumoreado antes del lanzamiento de versiones anteriores.

Otra novedad sería el número de modelo “SM-N975F” del que han informado a SamMobile. Ese ‘5’ no ha aparecido nunca en la serie Note lo que para el medio indica que soportará la próxima generación de redes de banda ancha móvil. El 5G está muy verde todavía y no se descarta un segundo modelo con 4G-LTE, más asequible en precio, teniendo en cuenta que esta serie no será económica.

También novedades en la pantalla. Tras la apuesta por las nuevas OLED Infinity-O en los S10 y los terminales más nuevos, todo indica que ese diseño será el utilizado por el nuevo Note. Si bien ello se traduce en una mayor pantalla al reducir al máximo los bordes de pantalla, podría interferir en el funcionamiento con algunas aplicaciones del S Pen, el lápiz óptico que ha sido seña de identidad de la serie desde su lanzamiento.

El sensor de huellas estaría integrado en su pantalla y ofrecería una cámara principal con cuádruple sensor como montan algunos Galaxy A. en la cámara principal del Galaxy S10 5G,

Y poco más. Toma esta entrada como un adelanto a las decenas de rumores que nos van a llegar en los próximos meses. Es probable que el Galaxy Note 10 (o como se llame) sea presentado en agosto adelantándose a los nuevos iPhones de Apple.