El mundo de los juegos en PC ha pasado por muchas fases distintas. Normalmente las etapas de llegada de las consolas de nueva generación han sido las que han marcado los avances más importantes, aunque en sentido estricto han sido fases de transición en las que todavía nos encontrábamos con un esfuerzo por parte de los desarrolladores de no abandonar del todo las generaciones anteriores.

En esas fases los juegos ya han empezado a implementar la mayoría de los avances que, posteriormente, se acaban refinando cuando se produce el abandono de las generaciones anteriores y llega la consagración de los sistemas de nueva generación. Sin embargo, este cambio de fase suele traer consigo un aumento a nivel de requisitos que hace que la relación calidad gráfica y hardware necesario sea menos eficiente. Dicho de otra forma, los juegos de transición entre generaciones suelen ofrecer un valor más equilibrado en términos de calidad técnica y requisitos.

Con todo, esa regla general no debe impedirnos ver las excepciones a la regla. También hay juegos que llegan en pleno auge de la generación correspondiente y que tienen una buena optimización, y es que al final esto también depende del esfuerzo que estén dispuestos a hacer los desarrolladores.

En MC nos gustan los juegos, y en mi caso particular prefiero el PC como plataforma. Durante los más de 30 años que llevo disfrutando de los videojuegos he tenido la ocasión de trastear con muchos ordenadores, y he tenido fases, como casi todo el mundo, en las que por razones económicas no he podido actualizar para acceder a los juegos más punteros del momento. En aquellos momentos era muy importante para mi tener una buena lista de juegos con pocos requisitos fuesen divertidos y que tuvieran, además, una buena calidad gráfica, ya que me ayudaba a superar esta etapa y a aguantar mejor las esperas hasta que por fin pudiera renovar o actualizar el PC.

Con este artículo quiero recuperar el valor de esas listas de juegos con pocos requisitos, pero que son atractivos a nivel técnico y divertidos. Para ello voy a compartir con vosotros un listado de veinte juegos que funcionan sin problemas en un PC gaming de gama media de hace diez años. Para que os sirva de referencia os dejamos una configuración aproximada de lo que se podía considerar como tal en aquella época (2009):

Core 2 Quad Q6600, Phenom II X4 940.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 260 con 896 MB de memoria gráfica, Radeon HD 4870 con 1 GB de memoria gráfica.

También os dejaremos los requisitos mínimos de cada título para que tengáis claros los límites para poder moverlo. Esto os ayudará a determinar si podréis ejecutarlos en vuestro PC, en caso de que esté por debajo del modelo tipo que hemos citado arriba.

1.-Fallout 3

Uno de los mejores juegos de rol de acción, y un digno sucesor del mítico Fallout 2. En muchos aspectos me parece mejor que Fallout 4, aunque es innegable que éste último tiene un apartado gráfico muy superior.

Fallout 3 ofrece un vasto yermo por explorar, horas de diálogos, muchos secretos por descubrir y una ambientación y un diseño tan cuidados que los escenarios cuentan historias por sí solos, sin necesidad de abrumar al jugador con bastas líneas de texto.

Requisitos mínimos:

Windows XP o superior.

Pentium 4 a 2,4 GHz o Athlon 64.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6000 o Radeon x1000 con 256 MB de memoria gráfica.

7 GB de espacio libre.

2.-Diablo III

Ha sido muy criticado, pero lo cierto es que Blizzard ha conseguido dar forma a un juego divertido y adictivo que presenta un apartado técnico muy bueno, sobre todo gracias a las excelentes decisiones que tomaron a nivel de diseño.

Uno de los mejores juegos de rol de acción con perspectiva isométrica que existen ahora mismo. Imprescindible si eres un amante del género, y muy recomendable incluso en caso de que no lo seas.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

25 GB de espacio libre.

3.-Half Life 2

Un juego que marcó un punto de inflexión en la historia de los videojuegos de acción en primera persona, y que a pesar de todos los años que tiene encima se mantiene como un auténtico prodigio técnico.

Valve introdujo mejoras gráficas importantes para darle un buen lavado de cara, aunque sin hacerle perder su esencia. Parece mentira que tenga casi 15 años.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Procesador a 1,7 GHz.

512 MB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce o Radeon con 64 MB y compatibles con DirectX 8.1.

6,5 GB de espacio libre.

4.-Resident Evil Revelations

Ha sido un spin-off de la conocida franquicia de terror de Capcom que fue aclamada por la crítica, gracias a su buen apartado técnico, su cuidada ambientación y a un enfoque más centrado en el survival horror, un cambio importante ya que se alejó de la acción más pura que vimos en Resident Evil 5 y Resident Evil 6.

En lo personal creo que es una de las mejores entregas de la saga Resident Evil. No os defraudará, y funciona muy bien incluso en equipos poco potentes.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

8 GB de espacio libre.

5.-Tomb Raider 2013

Marcó el reinicio de la franquicia y apostó por dar forma a una Lara mucho más humana y realista. La idea fue todo un acierto, y estuvo marcada por un nuevo salto a nivel técnico que hace que el juego luzca de maravilla.

Dado que fue un título de transición generacional no es nada exigente a nivel de requisitos si tenemos en cuenta todo lo que ofrece.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

12 GB de espacio libre.

6.-Devil May Cry 4

Capcom ha lanzado recientemente Devil May Cry 5, un juego sobresaliente que merece toda nuestra atención. Si no contáis con un PC capaz de moverlo tranquilos, podéis disfrutar de la entrega anterior, que también ofrece un acabado técnico muy bueno y una dosis de acción frenética.

Os recuerdo que está disponible una versión especial que incluye mejoras a nivel gráfico, pero en este artículo nos hemos centrado en la estándar por ser más asequible para equipos poco potentes.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Pentium 4 o Athlon 64.

512 MB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o Radeon x1600 con 256 MB de memoria gráfica.

8 GB de espacio libre.

7.-Left 4 Dead

Otro de los mejores juegos que ha lanzado Valve a lo largo de su historia. Este juego de acción en primera persona ha envejecido como el buen vino, ya que sigue siendo igual de adictivo y de divertido, y su acabado gráfico sigue estando a un gran nivel.

Muy recomendable, aunque debéis tener en cuenta que desarrolla todo su potencial cuando lo jugamos con amigos.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Pentium 4 a 3 GHz o Athlon 64 3000+.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o Radeon 9600 con 128 MB de memoria gráfica.

7,5 GB de espacio libre.

8.-Dishonored

Fue toda una sorpresa por parte de Arkane Studios, un juego que combina una gran calidad gráfica con una excelente optimización, gracias al uso de una versión modificada del Unreal Engine 3, y que ofrece una historia trabajada y una jugabilidad bien resuelta.

Un soplo de aire fresco en el manido género de la acción en primera persona que no te deberías perder.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

9 GB de espacio libre.

9.-Crysis 2

Marcó un paso atrás frente al original en lo que respecta a amplitud de escenarios y libertad de acción, un cambio que fue consecuencia de una clara consolización de la franquicia, pero a pesar de todo mantiene una calidad gráfica sobresaliente.

La historia engancha y se deja jugar de maravilla, gracias a una interfaz intuitiva y a un sistema de control muy bien resuelto. Muy recomendable.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

9 GB de espacio libre.

10.-Sleeping Dogs

Ha sido una de las sorpresas más gratificantes que me he llevado en los últimos años. Personalmente creo que es uno de los mejores juegos tipo sandbox que existen ahora mismo, no solo por jugabilidad y apartado técnico, sino porque además no se limita a ser un clon de GTA.

Sleeping Dogs es uno de esos juegos únicos y con personalidad propia que merecen, sí o sí, una oportunidad.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2 a 2,4 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

20 GB de espacio libre.

11.-GRID 2

Un simulador arcade de conducción que ofrece una calidad gráfica espectacular, una jugabilidad de primera y una optimización sobresaliente. Pocos títulos pueden presumir de ofrecer tanto pidiendo tan poco.

Si te gustan los juegos “de coches” no lo dudes, éste es uno de los grandes.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

15 GB de espacio libre.

12.-Castlevania: Lords of Shadow 2

Una delicia para los sentidos. Esta adaptación de la conocida franquicia de Konami presenta un apartado gráfico y artístico sobresaliente, una banda sonora de primera y una historia bien planteada que nos mantendrá enganchados hasta el final.

Sigue siendo espectacular a pesar del tiempo que tiene, y muy divertido.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

10 GB de espacio libre.

13.-Guild Wars 2

Fue un juego lanzado en 2012, pero gracias a las actualizaciones que ha ido recibiendo ha envejecido de maravilla. En su estado actual ofrece una cantidad de contenido tan grande que puede llegar a abrumar, pero resulta muy asequible en lo que a jugabilidad se refiere, y también muy divertido y adictivo.

A nivel gráfico se mantiene como uno de los juegos más bonitos y atractivos de su género, y eso que tiene siete años encima.

Requisitos mínimos:

Windows XP SP3.

Core 2 Duo o Athlon X2 64.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 7600 o Radeon X1600 con 256 MB.

50 GB de espacio libre.

14.-The Witcher 2

La segunda entrega de las aventuras, y desventuras, de Geralt de Rivia puede presumir de seguir contando con un apartado gráfico magnífico, una gran historia y una jugabilidad muy cuidada.

Uno de los mejores juegos de rol de acción en tercera persona de la historia.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

25 GB de espacio libre.

15.-Batman: Arkham City

Podemos considerarlo como una continuación de Batman: Arkham Asylum ya que mantiene, de hecho, su esencia y todas sus claves a nivel de jugabilidad, pero contando una nueva historia, mejorando algunas mecánicas y ofreciendo un nivel de calidad gráfica superior.

Se mantiene como una maravilla a nivel gráfico, y como uno de los mejores juegos dedicados al hombre murciélago.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

17 GB de espacio libre.

16.-FEAR 2

Sé que más de uno se preguntará por qué éste y no la tercera entrega, y mi respuesta es simple, porque es superior en todos los sentidos. A nivel gráfico sigue luciendo muy bien, la historia es buena y tiene sustos perfectamente orquestados.

Una buena opción para los amantes de la acción y de lo sobrenatural.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Pentium 4 3,2 GHz o Athlon 64.

1,5 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6800 GT o Radeon X1600 XT 0 con 256 MB de memoria gráfica.

12 GB de espacio libre.

17.-Metro 2033 Redux

Una virguería a nivel técnico que no tiene nada que envidiar a muchos títulos de nueva generación a pesar del tiempo que ha pasado y de los “modestos” requisitos que tiene.

La versión “Redux” mejora algunos aspectos frente al original, aunque es cierto que también “empeora” otros, como el sistema de iluminación por ejemplo. En cualquier caso luce de maravilla y ofrece una experiencia verdaderamente única.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

10 GB de espacio libre.

18.-Shadow Warrior

Es un reinicio del título que llegó en la década de los 90 utilizando el motor gráfico de Duke Nukem 3D. Mantiene el espíritu “gamberro” de aquél, y lo combina con una excelente ambientación, un buen diseño artístico y una calidad gráfica muy buena para lo que pide a nivel de hardware.

Muy divertido y con un toque de originalidad que lo aleja de otros juegos de acción en primera persona más “serios”.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

10 GB de espacio libre.

19.-Outlast

Un juego perturbador y terrorífico que consigue crear una atmósfera única. Su calidad gráfica y su presentación artística hacen que todavía hoy se mantenga como uno de los mejores de su género.

Si no lo has jugado no sabes lo que es pasar miedo de verdad.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9800 GT o Radeon HD 4850 con 512 MB de memoria gráfica.

5 GB de espacio libre.

20.-The King Of Fighters XIII

Uno de los mejores juegos de lucha en 2D de corte clásico, y uno de mis favoritos. El cuidado que puso SNK en el diseño de escenarios y personajes, y en las animaciones de aquellos, sirvieron para dar forma a una obra de arte.

Muy recomendable y muy asequible, incluso para los que no sea fanáticos de los juegos de lucha.

Requisitos mínimos: