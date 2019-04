Vaporum, análisis PS4: una original vuelta al rol de tablero

Frente al gran aluvión de juegos centrados en los modos multijugador online, parece que recientemente las propuestas para un jugador están volviendo a cobrar una mayor importancia, con grandes y recientes anuncios como Star Wars: Jedi Fallen Order, o juegos más roleros como Vaporum.

Y es que dos años después de su estreno para PC, en esta ocasión disponible para las tres consolas de la actual generación, vuelve este dungeon crawler que nos hace volver a los viejos tiempos de los juegos de rol de mesa, con una curiosa propuesta en 3D y una potente ambientación steampunk.

La historia comenzará con una pequeña introducción mediante viñetas animadas, poniéndonos en la tesitura de despertar abandonados en una pequeña isla en mitad del océano, en la que destacará una enorme torre mecánica que parece guardar algún tipo de relación con nosotros.

Con una trama simple pero suficiente, el resto de la historia se desarrollará durante los diálogos principales del juego, pudiendo encontrar también una notable cantidad de notas y grabaciones que se añadirán a un glosario que irá aportando claridad al trasfondo y el origen de la torre.

Sin embargo, la jugabilidad de Vaporum se desarrollará completamente a través de una cámara en primera persona a través de la cual no llegaremos a ver nunca a nuestro personaje ni las armas o el equipo que llevemos, mientras que el foco principal del juego será la exploración a través de una ambientación y una atmósfera muy lúgubre y oscura formada por mapas y pequeñas salas cerradas divididas en cuadrículas.

Y es que nuestro movimiento, aunque libre, estará marcado por estas cuadrículas al estilo de un juego de tablero, forzándonos a movernos entre cuatro direcciones principales en cada turno y provocando una exploración de mapas algo enrevesada y laberíntica desde prácticamente el comienzo del juego.

Pero el mapeado no será la única incógnita, ya que contaremos con una gran diversidad de tesoros ocultos, puzles, y numerosas trampas mortales que nos obligarán a mantener nuestra atención. Sin embargo, en algunas ocasiones estos acertijos se quedarán algo sosos, con la mera necesidad de que pulsemos un botón o arrastremos alguna caja.

Así pues, aunque los desarrolladores declaran una fuerte inspiración en grandes clásicos como Dungeon Master o Eye of the Beholder, no podemos evitar ver una enorme similitud con Bioshock, tanto en la semejanza de sus historias como en la lúgubre estética steampunk. Y es que tras los primeros pasos del tutorial, nuestra primera decisión será la elección de una clase que marcará nuestro estilo de combate, mediante la selección de un exotraje a modo de armadura con un aspecto muy parecido a los trajes vistos en esta saga.

Pero este no es el único guiño que podremos encontrar. Una de las primeras armas que podremos encontrar investigando será una palanca, que activará un diálogo de nuestro personame mientras lee la inscripción de una felicitación de cumpleaños para Gordon (lo siento chicos, pero seguimos sin poder confirmar Half-Life 3).

Volviendo a las mecánicas del personaje de Vaporum, nos encontramos con un sistema de progresión clásico basado en niveles, características, habilidades, estadísticas, bonificaciones y similares. De igual manera, el combate se basará en el rol clásico, sometiendo cada ataque a una tirada aleatoria de probabilidad para medir su acierto o error, la probabilidad de crítico, e incluso la afinidad del tipo de arma que utilicemos.

Sin embargo, lo más difícil de este tipo de combate será tratar de dominarlo. Y es que la acción se desarrollará íntegramente a tiempo real, con la única posibilidad de una pausa que nos permitirá plantearnos el mejor curso de los comabtes, pero que no nos permitirá «programar» ninguna de nuestras acciones como en otros juegos como Dragon Age.

Debido a que nuestro movimiento está limitado por la cuadrícula de los escenarios, la mayor parte de los combates acabarán siendo una sucesión de recibir y asestar ataques hasta derrotar a los enemigos, limitándose nuestra interacción a tratar de esquivar algunos ataques o aprovechar los patrones de los enemigos para evitar recibir daños.

Pero no todo se basará en el cuerpo a cuerpo. Contaremos también con una selección de armas de fuego que añadirán a los combates de Vaporum el factor estratégico de la distancia; además de una serie de hechizos, que más que mágicos serán científicos, con descargas eléctricas o flamígeras que iremos obteniendo al recolectar las piezas de algunos enemigos.

Continuando su desvinculación con la magia, estas habilidades especiales consumirán una sustancia del exotraje llamada Fumium, que además de con el tiempo, podremos recuperar venciendo a algunos enemigos. De igual manera, los enemigos irán proporcionándonos experiencia así como el drop de algún objeto consumible o equipable.

Por desgracia, este sistema general no hace más que dejarnos un sabor agridulce, derivando en una sensación de monotonía frente a una jugabilidad obsoleta y poco cuidada (algo completamente incierto).

Y es que sin duda uno de los peores factores a la hora de juzgar y jugar Vaporum han sido los controles. La diferencia entre usar un teclado y el DualShock en la consola es abismal, con una muy mala optimización para los joysticks del mando, funcionando con una sensibilidad excesiva al activarlos, provocando movimientos a más que nos perjudicarán enormemente en los combates.

Esto, sumado a la complejidad que supone el paso atrás hacia este estilo de juego clásico, puede acabar provocando el rechazo en más de un jugador. No obstante, si conseguimos hacernos a ello, sin duda acabaremos atrapados en la dinámica del juego.

Vaporum ya está disponible para PS4 y Xbox One a un precio compartido de 29,99 euros, así como para Nintendo Switch por 24,99 euros. Además, también podremos encontrar su versión para PC a través de Steam, ligeramente más barata desde los 19,99 euros, y que contará con compatibilidad para Windows, Mac y Linux.