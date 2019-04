Star Wars: Jedi Fallen Order retoma los juegos para un jugador

Como parte del evento de celebración de Star Wars llevado a cabo este fin de semana en Chicago, la gran sorpresa fue sin duda el teaser de Star Wars: The Rise of Skywalker, el cierre de la actual trilogía, pero aunque algo eclipsado, no podemos dejar de emocionarnos con el tráiler de Star Wars: Jedi Fallen Order.

Este proyecto iniciado en 2014 nos llega de la mano de EA y Respawn Entertainment, desarrolladora del exitoso Apex Legends. Sin embargo, pese a la gran presencia de juegos centrados en el multijugador online en los últimos títulos de ambas compañías, en este caso el juego presentado se centrará en una potente historia para un jugador, completamente offline, y sin la presencia de micropagos.



Todavía con bastante información reservada, sin embargo nos adelantaron algunos detalles sobre la trama principal del juego, confirmándose así que el personaje principal será Cal Kestis, un padawan que sobrevivió a la Orden 66 y la destrucción de la mayor parte de la orden Jedi, tras los eventos de Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith.

El combate incluirá un fuerte componente estratégico, aunque ya se ha confirmado que no se basará en el sigilo, y centrándose en el combate con sables láser y el uso de la Fuerza, con diversas situaciones y escenarios donde podremos sacar el máximo provecho de estas habilidades espaciales de Jedi. Así pues, entre los enemigos destacan los Purge Troopers, la variante de los clásicos Storm Troppers centrada en el combate cuerpo a cuerpo, lo que nos confirma que la línea temporal del juego estará situada en la última trilogía.

Pero eso no es todo, ya que junto con el tráiler, también se estrenó su fecha de estreno y las plataformas en las que podemos esperar este juego. Y es que tan sólo tendremos que esperar hasta el 15 de noviembre de este mismo año para poder disfrutar de Star Wars: Jedi Fallen Order para PS4, Xbox One y PC (sólo para Windows) donde seguramente quede ligado a Origin como plataforma exclusiva.