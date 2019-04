Spotify supera los 100 millones de suscriptores de pago

Spotify ha superado la barrera de los 100 millones de suscriptores de pago, confirmando el liderazgo en los servicios de streaming musical.

Según los últimos resultados financieros del primer trimestre, Spotify tiene 217 usuarios activos mensuales en todo el mundo de los que una buena parte pagan religiosamente para acceder a los servicios premium.

La compañía aumentó usuarios de pago en un 32% interanual en el periodo, gracias especialmente a las promociones (gratuito con el Google Home Mini o un paquete con Hulu) y un reciente lanzamiento en India, el segundo gigante asiático con un potencial de crecimiento tremendo en todas las nuevas tecnologías.

Spotify no ha trasladado estos datos de usuario a sus resultados financieros y ha reportado pérdidas por valor de 142 millones de euros en el trimestre. La compañía no espera obtener grandes ganancias en el corto plazo y hay que citar las recientes inversiones en podcasting con la compra de Anchor y Gimlet in febrero, posicionándose en el futuro más allá de la transmisión de música.

La firma también está pendiente de la resolución de la demanda contra Apple y su servicio Music por supuesta competencia desleal. Spotify creó un sitio público denominado Time to Play Fair, donde detalló la estrategia que a su juicio practica Apple para “inclinar el campo de juego”, donde incluyó una serie de acusaciones como la de fijación de tasas exhorbitantes en su tienda de aplicaciones; normas que limitan la innovación; restricciones técnicas particulares, o la exclusión de Spotify de servicios de Apple.

Spotify 100 millones = Triunfo del streaming

El éxito de usuarios de Spotify y las plataformas de Apple, Google o Amazon similares, son el éxito del streaming. Su llegada ha sido fundamental para revertir casi dos décadas de caídas de los beneficios de la industria musical, a pesar de la pérdida de tiempo y esfuerzo de la misma empeñada en perseguir a a los usuarios por piratas y no ser capaces de ofrecer un modelo accesible y asequible.

Este modelo de distribución de contenido, multiplataforma con soporte para sistemas de escritorio, móviles y casi cualquier dispositivo, permite disfrutar de la música preferida en cualquier momento y lugar desde Internet y es actualmente la gran referencia para la distribución de contenidos.