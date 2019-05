Cómo arreglar el desaguisado de Firefox con las extensiones

Si eres usuario de Firefox ya sabes de qué hablamos, porque muy seguramente lo has sufrido; y si no lo eres también, porque la noticia ha dado la vuelta a Internet: Mozilla la lió parda con las extensiones de Firefox y no hay excusas que valgan, porque el fallo fue suyo y de nadie más, lo cual da muy mala imagen de la compañía.

Pero no es el fin del mundo. En este artículo vamos a intentar sintetizar bien qué es lo que pasó y cómo solucionarlo.

¿Qué pasó?

Como explicamos ayer, todo se debió a «la expiración de un certificado de seguridad, por lo que a partir de cierta hora los usuarios que se encontraban con el navegador conectado a Internet fueron afectados por las medidas de seguridad del propio navegador, que desde hace años obliga a los desarrolladores de extensiones a firmarlas digitalmente por motivos de seguridad».

Dicho de otro modo, si en Mozilla se hubiesen preocupado por renovar el certificado a tiempo… nada de esto habría sucedido.

¿Cómo se soluciona?

Ayer dábamos también unas pista para hacer un apaño, pero varían dependiendo la versión del navegador que se tenga instalada (la normal, Firefox ESR, Firefox Developer Edition, Firefox Nightly…) y el resultado tampoco es óptimo en todos los casos.

Por lo tanto, os remitimos a las instrucciones que se han dado desde la propia Mozilla, según se puede leer el blog oficial de complementos. En resumen:

Entra en la sección de «Privacidad y seguridad» de las preferencias de Firefox. Busca el apartado «Recopilación y uso de datos de Firefox» y marca la casilla «Permitir que Firefox instale y ejecute estudios«. Espera hasta que llegue el parche. Dicen que puede tardar hasta seis horas, pero está siendo más rápido.

Puedes comprobar que te ha llegado revisando en «about:studies» y volver a desmarcar la casilla indicada.

En efecto, los usuarios avanzados y quienes se han preocupado por buscar la solución habrán encontrado otras formas de hacerlo, pero esta es la que recomiendan los desarrolladores de Mozilla y es la que os transmitimos.

¿Más dudas? Ahí van.

¿Tan grave es el asunto?

Sí y no. Para muchos usuarios los complementos son algo opcional, mientras que para otros son de auténtica necesidad, especialmente para quienes trabajan con el navegador y dependen de ciertas extensiones para mejorar su productividad. Lo más preocupante es que Mozilla haya errado con algo tan básico.

¿Por qué el problema no afectó a todo el mundo?

Hay usuarios que dicen no haberse visto afectados. ¿Por qué? No está claro, pero podría deberse a que ya tenían activada la casilla de marras y los tiempos jugaron a su favor.

En cualquier caso, basta con pasarse por los canales de asistencia de Firefox o allí donde hay grupos de usuarios (por ejemplo, Reddit) para contar las quejas por cientos. La pifia ha sido a lo grande en esta ocasión.

¿Por qué activar o desactivar la instalación y ejecución de estudios?

Buena pregunta. Muchos de los usuarios que conocen bien el navegador de Mozilla optan por desactivar esta opción, y la razón no es otra que chapuzas pasadas, por ejemplo lo sucedido con Mr. Robot en Firefox.

Mozilla se caracteriza, o esa es la imagen que pretende dar, por ser una compañía que antepone los intereses de los usuarios a hacer negocio o publicitarse, y los usuarios que elijen Firefox por principios no gustan de este tipo de tonterías. En consecuencia, optan por desactivar opciones sobre las que no tienen control como la que nos ocupa.

Y eso es todo. Ahora tienen que arreglar el desaguisado como corresponde, y no con parches de urgencia que no todo el mundo recibirá. La cuestión es cuánto les va a costar la broma en términos de imagen y cuota.