Fortnite y Stranger Things, el próximo crossover del battle royale

Después de las exitosas integraciones de las películas de Vengadores con el guantelete del infinito de Thanos, y John Wick, con la inclusión completa de este personaje, parece que el siguiente crossover de Fortnite podría estar relacionado con el estreno de la tercera temporada de Stranger Things.

Según afirman algunos de los «data miners» del juego, estos habrían encontrado unas nuevas líneas de código ocultas dentro de la última actualización, que además de dar comienzo a la nueva temporada 9 de Fortnite, parece que esconden una alusión a la heladería Scoops Ahoy, relacionada con unas de las pocas imágenes filtradas por Netflix sobre lo que nos espera en Strangers Things el próximo mes de julio.



Esta heladería parece que será uno de los nuevos núcleos de la serie, lugar donde trabajarán Steve y Robin, una de las nuevas incorporaciones y personaje principal. Así pues, dentro del juego, la heladería estaría localizada dentro del nuevo Mega Mall de Ciudad Comercio, una de las pocas zonas de la isla que han logrado permanecer (casi) intactas tras el enorme cambio del mapa.

Sin más detalles confirmados, no sería de extrañar que este no sea el único componente añadido, por lo que cabría esperar la llegada de algún evento mayor y con un mayor trasfondo con la serie.

Como propuesta personal, sinceramente me gustaría que se añadiesen algunos Demogorgon por el mapa, de manera parecida a los zombies ya incorporados en otros battle royale como el Blakout de Call of Duty. No obstante, y viendo que Fortnite ha preferido la inclusión de los personajes y sus poderes, tampoco podemos descartar la opción de poder usar los poderes mentales de Once.

Dicho esto, Stranger Things podría no ser el contenido más cercano, ya que se espera que Fortnite comience pronto un evento especial con motivo del estreno de John Wick 3: Parabellum, una nueva entrega de esta saga de acción de Keanu Reeves.